Kiedy żywopłot sięga nieba, ogrodnik również musi. Wtedy przydatne okażą się bateryjne nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45 Battery - z zasięgiem do 4 m (maksymalna długość nożyc wynosi 2,91 m). Bez wykorzystania drabiny, użytkownik może pracować w wyprostowanej pozycji przycinając każdą część żywopłotu do idealnego kształtu. Zgarniacz ścinek gwarantuje, że spadną one obok, a nie w żywopłot. Regulowana głowica tnąca może zostać przechylona do 115° pozwalając na ergonomiczną obsługę w każdej pozycji roboczej. Znaczy to również, że nożyce mogą być równo prowadzone na szczycie żywopłotu w czasie przycinania. Pas na ramię efektywnie rozkłada ciężar, aby zapobiec bólom rąk i ramion w czasie dłuższej pracy. Przednia sekcja ostrza ze szlifem diamentowym posiada funkcję piły, więc nawet grubsze gałęzie mogą być obcięte z łatwością. Nożyce posiadają również osłonę zapobiegającą uszkodzeniu posadzek lub budynków oraz samego ostrza. Dzięki wbudowanemu wieszakowi, możemy powiesić nożyce w garażu lub szopie bez zajmowania dużo miejsca.