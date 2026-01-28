Całkiem jasna.

Odkryj naszą lampę akumulatorową korzystającą platformy akumulatorowej 18 V Kärcher Battery Power. Dzięki 2 przegubom umożliwia elastyczne ustawienie strumienia światła w dowolnym kierunku i oferuje imponującą jasność do 280 lumenów w 2 różnych poziomach jasności – do wyboru. Ale to nie wszystko! Ta lampa akumulatorowa ma również zintegrowaną funkcję power banku, która umożliwia ładowanie nie tylko smartfona, ale także wielu innych urządzeń. Dzięki akumulatorowi 18/25 Battery Power czas pracy wynosi nawet do 9 godzin. Wykorzystując większy akumulator 18/50 Battery Power czas pracy lampy akumulatorowej można dwukrotnie wydłużyć.