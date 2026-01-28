Doskonałe urządzenie do małych pomieszczeń, pokojów dziecięcych oraz indywidualnych stanowisk pracy - dzięki wielowarstwowemu systemowi filtrującemu oczyszczacz powietrza AF 20 usuwa z powietrza alergeny, zanieczyszczenia, patogeny, nieprzyjemny zapach i opary chemiczne. Pozostałe funkcje urządzenia to: wkład z węglem aktywnym z dodatkową powłoką antybakteryjną oraz wyświetlacz alfanumeryczny wskazujący ilość pyłu PM2,5 w µg/m³ zawieszonego w powietrzu, jakość powietrza wyświetlaną w postaci kolorowego diagramu, temperaturę i wilgotność względną. Nasz oczyszczacz powietrza warto także wybrać ze względu na funkcję timera, blokadę przed dziećmi, tryb nocny i bardzo cichą pracę, a także skuteczność filtrowania, która wynosi 99,95% w przypadku cząsteczek o rozmiarze 0,3 µm, jak również wysokiej jakości czujnik laserowy w trybie automatycznym. To oznacza, że tryb automatyczny i poziom wydajności są automatycznie dostosowywane do stopnia zanieczyszczenia powietrza. Żywotność filtra w zależności od zanieczyszczenia powietrza oraz intensywności użytkowania urządzenia wynosi około roku.