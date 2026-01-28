Oczyszczacz powietrza AF 30
Oczyszczacz powietrza AF 30 z technologią czujnika laserowego, trybem automatycznym, wyświetlaczem, filtracją H13 i filtracją z węglem aktywnym usuwa patogeny, drobny kurz, alergeny i nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniach o powierzchni od 30 do 40 m².
Doskonałe oczyszczanie powietrza w średnich pomieszczeniach, salonach i miejscach pracy: oczyszczacz powietrza AF 30 oczyszcza powietrze w pomieszczeniach z alergenów, zanieczyszczeń i patogenów dzięki wielowarstwowemu systemowi filtrów. Inne funkcje obejmują: wypełnienie węglem aktywnym, a także wyświetlacz wskazujący jakość powietrza w postaci alfanumerycznej w cząstkach PM2,5 w µg/m³ oraz wskazujący jakość powietrza za pomocą kodu kolorystycznego, temperatury i wilgotności względnej. Oczyszczacz powietrza jest również doskonałym wyborem ze względu na funkcję timera, blokadę przed dziećmi, tryb nocny i bardzo cichą pracę, a także skuteczność filtra 99,95% dla cząstek 0,3 µm i wysokiej jakości czujnik laserowy dla trybu automatycznego. Oznacza to, że tryb automatyczny i poziom wydajności automatycznie dostosowują się do poziomu zanieczyszczenia powietrza. Żywotność filtra wynosi około jeden roku, w zależności od zanieczyszczenia powietrza i intensywności użytkowania.
Cechy i zalety
Filtr High Protect 13Nowy filtr H13 usuwający patogeny i aerozole. Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.
System podwójnego wlotu powietrzaDzięki znajdującemu się po dwóch stronach wlotowi powietrza urządzenie gwarantuje wysoki wydatek powietrza.
Kolorowy wyświetlaczNa wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące temperatury, wilgotności, jakości powietrza oraz stanu filtra i urządzenia.
Cicha praca urządzenia
- Płynnie pracujące silniki i wentylatory, jak również równomierne rozprowadzanie powietrza.
Tryb automatyczny
- W trybie automatycznym czujnik kontroluje pracę urządzenia i dostosowuje jego wydajność do jakości powietrza.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Moc przyłącza (W)
|36
|Powierzchnia pomieszczenia (m²)
|do 60
|Przepływ powietrza (m³/h)
|maks. 320
|Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Prędkość wentylatora
|5
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|260 x 260 x 486
* Zalecana wielkość pomieszczenia o wysokości 3 m i wymiana powietrza trzy razy na godzinę, umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.
Wyposażenie
- Podwójny system filtrujący
- Wskaźnik wymiany filtra
- Wyświetlanie jakości powietrza
- Wskaźnik temperatury
- Wyświetlanie wilgotności względnej powietrza
- Obsługa urządzenia z funkcją dotykową
- Tryb automatyczny
- Tryb nocny
- Funkcja blokowania
- Funkcja timer
Zastosowania
- Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków
Akcesoria
Części zamienne
