Oczyszczacz powietrza AF 30

Oczyszczacz powietrza AF 30 z technologią czujnika laserowego, trybem automatycznym, wyświetlaczem, filtracją H13 i filtracją z węglem aktywnym usuwa patogeny, drobny kurz, alergeny i nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniach o powierzchni od 30 do 40 m².

Doskonałe oczyszczanie powietrza w średnich pomieszczeniach, salonach i miejscach pracy: oczyszczacz powietrza AF 30 oczyszcza powietrze w pomieszczeniach z alergenów, zanieczyszczeń i patogenów dzięki wielowarstwowemu systemowi filtrów. Inne funkcje obejmują: wypełnienie węglem aktywnym, a także wyświetlacz wskazujący jakość powietrza w postaci alfanumerycznej w cząstkach PM2,5 w µg/m³ oraz wskazujący jakość powietrza za pomocą kodu kolorystycznego, temperatury i wilgotności względnej. Oczyszczacz powietrza jest również doskonałym wyborem ze względu na funkcję timera, blokadę przed dziećmi, tryb nocny i bardzo cichą pracę, a także skuteczność filtra 99,95% dla cząstek 0,3 µm i wysokiej jakości czujnik laserowy dla trybu automatycznego. Oznacza to, że tryb automatyczny i poziom wydajności automatycznie dostosowują się do poziomu zanieczyszczenia powietrza. Żywotność filtra wynosi około jeden roku, w zależności od zanieczyszczenia powietrza i intensywności użytkowania.

Cechy i zalety
Oczyszczacz powietrza AF 30: Filtr High Protect 13
Filtr High Protect 13
Nowy filtr H13 usuwający patogeny i aerozole. Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.
Oczyszczacz powietrza AF 30: System podwójnego wlotu powietrza
System podwójnego wlotu powietrza
Dzięki znajdującemu się po dwóch stronach wlotowi powietrza urządzenie gwarantuje wysoki wydatek powietrza.
Oczyszczacz powietrza AF 30: Kolorowy wyświetlacz
Kolorowy wyświetlacz
Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące temperatury, wilgotności, jakości powietrza oraz stanu filtra i urządzenia.
Cicha praca urządzenia
  • Płynnie pracujące silniki i wentylatory, jak również równomierne rozprowadzanie powietrza.
Tryb automatyczny
  • W trybie automatycznym czujnik kontroluje pracę urządzenia i dostosowuje jego wydajność do jakości powietrza.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Moc przyłącza (W) 36
Powierzchnia pomieszczenia (m²) do 60
Przepływ powietrza (m³/h) maks. 320
Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Prędkość wentylatora 5
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 5,8
Waga z opakowaniem (kg) 7,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 260 x 486

* Zalecana wielkość pomieszczenia o wysokości 3 m i wymiana powietrza trzy razy na godzinę, umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.

Wyposażenie

  • Podwójny system filtrujący
  • Wskaźnik wymiany filtra
  • Wyświetlanie jakości powietrza
  • Wskaźnik temperatury
  • Wyświetlanie wilgotności względnej powietrza
  • Obsługa urządzenia z funkcją dotykową
  • Tryb automatyczny
  • Tryb nocny
  • Funkcja blokowania
  • Funkcja timer
Oczyszczacz powietrza AF 30
Wideo

Zastosowania
  • Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków
Akcesoria
Części zamienne

