Usuwanie popiołu z kominków, pieców oraz grillów potrafi przysporzyć wielu problemów. Efekty sprzątania zazwyczaj nie są zadowalające, gdyż unoszący się przy tym pył osiada na wszystkim dookoła. Kärcher posiada doskonałe rozwiązanie tego problemu - odkurzacz kominkowy, który szybko i skutecznie usuwa zimny popiół. Innowacyjna technologia filtracji z osobnym filtrem dużych zanieczyszczeń i płaskim filtrem falistym zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkowania i stale wysoką siłę ssania.