Odkurzacz parowy SV 7

Odkurzacz SV łączy w sobie zalety parownic i odkurzaczy. Zbiera suche zanieczyszczenia i niewielkie ilości wody (maks. 0.5 l). Jego podstawową funkcją jest jednak odkurzanie parowe. Urządzenie w kolorze białym.

Odkurzanie parowe polega na nanoszeniu i odsysaniu pary z odspojonym brudem w jednym przejściu roboczym. Umożliwia to skuteczne, ekologiczne (bez stosowania chemii) czyszczenie bez zacieków i wody pozostającej na powierzchni. Dodatkowy zbiornik na wodę umożliwia uzupełnianie wody podczas pracy bez przerw na studzenie bojlera. Odkurzacz parowy może pełnić funkcję okurzacza na sucho z filtrem wodnym (bez worków) i pozwala też zbierać niewielkie ilości wody (maks. 0.5l). Czyszczenie parą i odsysanie jej w jednym przejściu roboczym umożliwia skuteczne czyszczenie okien, luster, podłóg drewnianych i odświeżanie tapicerki.

Cechy i zalety
Odkurzacz parowy SV 7: Urządzenie 3 w 1
Czyści parowo i odsysa oraz zbiera suche śmieci jednocześnie.
Odkurzacz parowy SV 7: Efektywny, wieloetapowy system filtracji
Woda i mikrofiltr HEPA (EN 1822:1998) zatrzymują roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki.
Odkurzacz parowy SV 7: Wygodna w użyciu dysza podłogowa
Szybke i proste przełączanie pomiędzy trzema różnymi zastosowaniami odkurzacza.
Prosta obsługa
  • Siła ssąca jest regulowana na rękojeści, a wydatek pary na urządzeniu.
4-stopniowa regulacja siły ssania
  • Siła ssąca może być regulowana w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
5-stopniowa regulacja wydatku pary
  • Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Para non-stop
  • Zbiornik na wodę można szybko i łatwo napełnić.
Schowek na przewód elektryczny na obudowie
  • Wygodne przechowywanie przewodu zasilającego
Bezpieczna blokada
  • Zabezpiecza przed przypadkowym naciśnięciem spustu np. przez dziecko.
Szeroki zakres zastosowań
  • Wielofunkcyjne urządzenie z dodatkowymi akcesoriami idealnie nadaje się do czyszczenia domu bez użycia chemii.
Specyfikacja

Dane techniczne

Maks. moc silnika (W) 2200
Pojemność wodna (l) 0,45
Maksymalne ciśnienie pary (bar) maks. 4
Filtr wody (l) 1,2
Podciśnienie (mbar/kPa) 210 / 21
Długość przewodu zasilającego (m) 6
Czas nagrzewania (min) 5
Pojemność zbiornika (l) 0,5
Maksymalny wydatek pary (g/min) 80
System filtracji Filtr wody i filtr HEPA
Moc grzałki (W) 1100
Uzupełnianie wody w dowolnym momencie pracy
Zbiornik rezerwowy (l) 0,6
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 9,4
Waga z opakowaniem (kg) 15,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 515 x 336 x 340

Zakres dostawy

  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA
  • Zestaw do czyszczenia podłóg z funkcją odkurzania parowego: Do podłóg twardych i dywanów. Składa się z dyszy podłogowej i dwóch rur o długości 0,5 m
  • Dysza ręczna z funkcją odsysania: Może być połączona z dyszą do okien (wąską i szeroką), szczotką lub powłoczką frotte
  • Dysza do detali: Może być łączona z przedłużką i okrągłą szczotką (4 rożne kolory)
  • Ssawka do tapicerki (wąska i szeroka)
  • Ssawka szczotkowa do mebli
  • Odpieniacz "FoamStop"
  • Butelka dozująca
  • dysza do okien, mała i duża
  • Powłoczki frotte: 1 szt.
  • Okrągła szczotka
  • wymiana korony szczotki
  • Rury: 2 szt., 0.5 m
  • Wąż z uchwytem

Wyposażenie

  • Bezpieczna blokada
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Regulacja ilości pary: na urządzeniu (5 stopni)
  • Regulacja siły pary: na uchwycie (czterostopniowy)
  • System dwóch zbiorników
  • Wąż parowy z pistoletem: 1.75 m
Odkurzacz parowy SV 7
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Krany
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

