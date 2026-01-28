Dokładne czyszczenie włókien z maksymalną swobodą ruchów: Urządzenie SE 3-18 Compact do ekstrakcji natryskowej dokładnie i bez pozostałości czyści tekstylne powierzchnie. Kompaktowa budowa urządzenia sprawia, że jest ono nie tylko poręczne, ale może być także dzięki 18 V akumulatorowi Kärcher Battery Power wykorzystywane niezależnie od źródła zasilania. Pozwala to na wyczyszczenie wnętrza pojazdu w zaledwie od 12 do 24 minut. W mgnieniu oka usuniesz zanieczyszczenia z siedzeń samochodowych, dywaników i bagażnika, a także mebli ogrodowych i tapicerki – tak samo skutecznie, jak przy pomocą naszych przewodowych urządzeń do ekstrakcji natryskowej. Długi oraz elastyczny wąż ssący z wewnętrznym wężem do środka czyszczącego, zapewniają wygodę i elastyczność podczas czyszczenia, nawet w trudno dostępnych miejscach. Nawet po zakończeniu czyszczenia urządzenie do ekstrakcji natryskowej zachwyci Cię higieniczną funkcją opłukiwania, która usuwa zanieczyszczenia z urządzenia oraz węża, a tym samym zapobiega namnażaniu się bakterii i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Zgodne z mottem „czysty pojazd, czyste urządzenie czyszczące”. Z urządzeniem dostarczany jest 18 V / 2,5 Ah akumulator KärcherBattery Power oraz ładowarka.