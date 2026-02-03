Odkurzacz piorący SE 3 Compact Home
Wydajny i energooszczędny odkurzacz piorący imponuje skutecznością czyszczenia powierzchni tekstylnych, takich jak tapicerka, a także niewielkim rozmiarem i systemem automatycznego czyszczenia, który sam utrzymuje urządzenie w czystości.
Funkcja dogłębnego czyszczenia i niewielki rozmiar: odkurzacz piorący SE 3 Compact Home to wydajne, energooszczędne i niezwykle dokładne urządzenie do czyszczenia powierzchni tekstylnych. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi urządzenie jest niezwykle poręczne. Po skończonej pracy można odłożyć je w dowolne miejsce, zapewniając sobie ciągłą gotowość do ponownego dogłębnego i wygodnego czyszczenia, nawet w przypadku nagłej potrzeby. Zanieczyszczenia są szybko i skutecznie usuwane z tapicerowanych mebli, dywanów i chodników. Długi i giętki wąż ssący z wbudowanym przewodem na środek czyszczący gwarantuje dużą wygodę i elastyczność nawet podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Długi przewód zasilający zapewnia maksymalny zakres ruchu. Dzięki praktycznej opcji przechowywania akcesoriów na urządzeniu, są one zawsze pod ręką. System zbiornika 2 w 1 sprawia, że użytkownicy nie mają kontaktu z brudem. Po zakończeniu czyszczenia odkurzacz piorący dodatkowo zachwyca funkcją automatycznego czyszczenia, która zapobiega tworzeniu się bakterii i nieprzyjemnych zapachów. W zestawie znajduje się dysza spryskująco-odsysająca do czyszczenia tapicerki, ssawka szczelinowa do prania i środek czyszczący.
Cechy i zalety
Sprawdzona technologia Kärcher dla optymalnych rezultatów czyszczeniaDokładne czyszczenie włókien tekstylnych powierzchni. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni. Łatwe i szybkie czyszczenie dzięki wydajnej technologii spryskująco-odsysającej oraz mocnemu, ale energooszczędnemu silnikowi.
Specjalnie opracowane akcesoria do dogłębnego czyszczeniaDysza spryskująco-odsysająca do czyszczenia tapicerki może być używana do szybkiego i łatwego czyszczenia trudnych zabrudzeń, podczas gdy ssawka szczelinowa do prania ułatwia czyszczenie szczególnie trudno dostępnych miejsc. Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia. Długi, bardzo elastyczny wąż ssący zapewnia wygodne czyszczenie.
Higieniczna funkcja opłukiwania zbiornikaPo zakończeniu czyszczenia urządzenie jest opłukiwane. To pozwala usunąć pozostałości zanieczyszczeń i uniknąć nieprzyjemnych zapachów, które powodują nagromadzone bakterie. Urządzenie można szybko schować.
Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsce
- Możliwość elastycznego użytkowania również w wąskich i trudno dostępnych obszarach.
- Praktyczny uchwyt umożliwia szybkie oraz wygodne transportowanie urządzenia.
- Dzięki kompaktowym wymiarom nie zabiera miejsca podczas przechowywania.
System dwóch zbiorników
- Zbiornik do czystej wody można łatwo napełnić.
- Wygodne demontowanie i opróżnianie zbiornika do brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Wysoce elastyczny wąż 2 w 1
- Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia.
- Długi, bardzo elastyczny wąż ssący zapewnia wygodne czyszczenie.
- Obrotowe złącze węża umożliwia jeszcze większą swobodę ruchów.
Praktyczny schowek na akcesoria i wąż
- Urządzenie można łatwo transportować jedną ręką - wszystkie akcesoria oraz wąż można przechowywać na urządzeniu.
- Wszystkie akcesoria przymocowane do urządzenia są zawsze pod ręką.
Schowek na małe akcesoria
- Praktyczne przechowywanie w trakcie czyszczenia.
- Do gąbek, ściereczek i innych małych przedmiotów.
Prosta i wygodna obsługa
- Łatwe włączanie i wyłączanie parownicy
- Intuicyjna obsługa.
- Gotowy do natychmiastowej pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|500
|Zasięg działania (m)
|5,8
|Pojemność zbiornika czystej wody (l)
|1,7
|Pojemność zbiornika brudnej wody (l)
|2,9
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kabel zasilający (m)
|3,6
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|450 x 225 x 260
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.9 m
- Dysza do tapicerki spryskująco-odsysająca: 88 mm
- Dysza szczelinowa spryskująco-odsysająca
- Środki czyszczące: Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 519, 100 ml
- 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym
Wyposażenie
- Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- System dwóch zbiorników
- Praktyczne przechowywanie węża i wyposażenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Funkcja czyszczenia systemu
Zastosowania
- Dywany
- Tapicerka
- Siedzenia samochodowe
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.