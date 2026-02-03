Odkurzacz piorący SE 3 Compact Home Shoe N1
Wydajny i energooszczędny odkurzacz piorący imponuje głębokim czyszczeniem powierzchni tekstylnych, takich jak tapicerka, a także kompaktową konstrukcją i funkcją czyszczenia systemu, która utrzymuje samo urządzenie w czystości.
Głębokie czyszczenie aż po same włókna i kompaktowa konstrukcja: odkurzacz piorący SE 3 Compact Home Shoe N1 to wydajne i energooszczędne rozwiązanie do czyszczenia powierzchni tekstylnych. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie można schować, aby zaoszczędzić miejsce, zapewniając jego szybką gotowość do pracy, gdy tylko jest potrzebne do dokładnego i wygodnego czyszczenia po same włókna. Zanieczyszczenia są szybko i skutecznie usuwane z mebli tapicerowanych i dywanów. Elastyczny wąż ssący gwarantuje wysoki poziom wygody i swobody ruchów. Dzięki dołączonej do zestawu końcówce Shoe!Cleaner można czyścić różne rodzaje obuwia sportowego i codziennego szybko, dokładnie i bez pozostawiania zacieków. Dzięki automatycznemu zasysaniu wody podczas czyszczenia buty szybko wysychają, zapewniając idealny efekt czyszczenia w mgnieniu oka. Dzięki praktycznym opcjom przechowywania na urządzeniu wszystkie akcesoria są zawsze pod ręką. System zbiorników 2-w-1 sprawia, że użytkownicy nie muszą mieć kontaktu z zanieczyszczeniami. Natomiast po zakończeniu czyszczenia odkurzacz piorący jeszcze bardziej zaskakuje swoją funkcją higienicznego czyszczenia systemu, która zapobiega rozwojowi bakterii i nieprzyjemnym zapachom. Zawiera końcówkę do czyszczenia obuwia Shoe!Cleaner, szczelinową dyszę piorącą i naturalny detergent RM 519N.
Cechy i zalety
Sprawdzona technologia Kärcher dla optymalnych rezultatów czyszczeniaDokładne czyszczenie włókien tekstylnych powierzchni. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni. Łatwe i szybkie czyszczenie dzięki wydajnej technologii spryskująco-odsysającej oraz mocnemu, ale energooszczędnemu silnikowi.
Innowacyjna końcówka Shoe!Cleaner do optymalnego czyszczenia obuwiaAplikacja bez kapania – woda jest automatycznie odsysana podczas procesu czyszczenia. Pozostawia niską wilgotność, co zapewnia szybkie suszenie butów. Funkcja oczyszczania systemu zapobiega zabrudzeniu akcesoriów podczas czyszczenia. Ręce pozostają czyste, a akcesoria można schować natychmiast po użyciu.
Higieniczna funkcja opłukiwania zbiornikaPo zakończeniu czyszczenia urządzenie jest opłukiwane. To pozwala usunąć pozostałości zanieczyszczeń i uniknąć nieprzyjemnych zapachów, które powodują nagromadzone bakterie. Urządzenie można szybko schować.
Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsce
- Możliwość elastycznego użytkowania również w wąskich i trudno dostępnych obszarach.
- Praktyczny uchwyt umożliwia szybkie oraz wygodne transportowanie urządzenia.
- Dzięki kompaktowym wymiarom nie zabiera miejsca podczas przechowywania.
System dwóch zbiorników
- Zbiornik do czystej wody można łatwo napełnić.
- Wygodne demontowanie i opróżnianie zbiornika do brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Wysoce elastyczny wąż 2 w 1
- Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia.
- Długi, bardzo elastyczny wąż ssący zapewnia wygodne czyszczenie.
- Obrotowe złącze węża umożliwia jeszcze większą swobodę ruchów.
Praktyczny schowek na akcesoria i wąż
- Urządzenie można łatwo transportować jedną ręką - wszystkie akcesoria oraz wąż można przechowywać na urządzeniu.
- Wszystkie akcesoria przymocowane do urządzenia są zawsze pod ręką.
Schowek na małe akcesoria
- Praktyczne przechowywanie w trakcie czyszczenia.
- Do gąbek, ściereczek i innych małych przedmiotów.
Prosta i wygodna obsługa
- Łatwe włączanie i wyłączanie parownicy
- Intuicyjna obsługa.
- Gotowy do natychmiastowej pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|500
|Zasięg działania (m)
|5,8
|Pojemność zbiornika czystej wody (l)
|1,7
|Pojemność zbiornika brudnej wody (l)
|2,9
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kabel zasilający (m)
|3,6
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|450 x 225 x 260
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.9 m
- Dysza do tapicerki spryskująco-odsysająca: 88 mm
- Dysza szczelinowa spryskująco-odsysająca
- Shoe!Cleaner
- Środki czyszczące: Naturalny środek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 519N, 1 l
- 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym
Wyposażenie
- Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie
- System dwóch zbiorników
- Praktyczne przechowywanie węża i wyposażenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Funkcja czyszczenia systemu
Zastosowania
- Dywany
- Tapicerka
- Siedzenia samochodowe
- Buty
