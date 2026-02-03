Odkurzacz piorący SE 3 Compact Home Shoe N1

Wydajny i energooszczędny odkurzacz piorący imponuje głębokim czyszczeniem powierzchni tekstylnych, takich jak tapicerka, a także kompaktową konstrukcją i funkcją czyszczenia systemu, która utrzymuje samo urządzenie w czystości.

Głębokie czyszczenie aż po same włókna i kompaktowa konstrukcja: odkurzacz piorący SE 3 Compact Home Shoe N1 to wydajne i energooszczędne rozwiązanie do czyszczenia powierzchni tekstylnych. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie można schować, aby zaoszczędzić miejsce, zapewniając jego szybką gotowość do pracy, gdy tylko jest potrzebne do dokładnego i wygodnego czyszczenia po same włókna. Zanieczyszczenia są szybko i skutecznie usuwane z mebli tapicerowanych i dywanów. Elastyczny wąż ssący gwarantuje wysoki poziom wygody i swobody ruchów. Dzięki dołączonej do zestawu końcówce Shoe!Cleaner można czyścić różne rodzaje obuwia sportowego i codziennego szybko, dokładnie i bez pozostawiania zacieków. Dzięki automatycznemu zasysaniu wody podczas czyszczenia buty szybko wysychają, zapewniając idealny efekt czyszczenia w mgnieniu oka. Dzięki praktycznym opcjom przechowywania na urządzeniu wszystkie akcesoria są zawsze pod ręką. System zbiorników 2-w-1 sprawia, że użytkownicy nie muszą mieć kontaktu z zanieczyszczeniami. Natomiast po zakończeniu czyszczenia odkurzacz piorący jeszcze bardziej zaskakuje swoją funkcją higienicznego czyszczenia systemu, która zapobiega rozwojowi bakterii i nieprzyjemnym zapachom. Zawiera końcówkę do czyszczenia obuwia Shoe!Cleaner, szczelinową dyszę piorącą i naturalny detergent RM 519N.

Cechy i zalety
Odkurzacz piorący SE 3 Compact Home Shoe N1: Sprawdzona technologia Kärcher dla optymalnych rezultatów czyszczenia
Sprawdzona technologia Kärcher dla optymalnych rezultatów czyszczenia
Dokładne czyszczenie włókien tekstylnych powierzchni. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni. Łatwe i szybkie czyszczenie dzięki wydajnej technologii spryskująco-odsysającej oraz mocnemu, ale energooszczędnemu silnikowi.
Odkurzacz piorący SE 3 Compact Home Shoe N1: Innowacyjna końcówka Shoe!Cleaner do optymalnego czyszczenia obuwia
Innowacyjna końcówka Shoe!Cleaner do optymalnego czyszczenia obuwia
Aplikacja bez kapania – woda jest automatycznie odsysana podczas procesu czyszczenia. Pozostawia niską wilgotność, co zapewnia szybkie suszenie butów. Funkcja oczyszczania systemu zapobiega zabrudzeniu akcesoriów podczas czyszczenia. Ręce pozostają czyste, a akcesoria można schować natychmiast po użyciu.
Odkurzacz piorący SE 3 Compact Home Shoe N1: Higieniczna funkcja opłukiwania zbiornika
Higieniczna funkcja opłukiwania zbiornika
Po zakończeniu czyszczenia urządzenie jest opłukiwane. To pozwala usunąć pozostałości zanieczyszczeń i uniknąć nieprzyjemnych zapachów, które powodują nagromadzone bakterie. Urządzenie można szybko schować.
Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsce
  • Możliwość elastycznego użytkowania również w wąskich i trudno dostępnych obszarach.
  • Praktyczny uchwyt umożliwia szybkie oraz wygodne transportowanie urządzenia.
  • Dzięki kompaktowym wymiarom nie zabiera miejsca podczas przechowywania.
System dwóch zbiorników
  • Zbiornik do czystej wody można łatwo napełnić.
  • Wygodne demontowanie i opróżnianie zbiornika do brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Wysoce elastyczny wąż 2 w 1
  • Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia.
  • Długi, bardzo elastyczny wąż ssący zapewnia wygodne czyszczenie.
  • Obrotowe złącze węża umożliwia jeszcze większą swobodę ruchów.
Praktyczny schowek na akcesoria i wąż
  • Urządzenie można łatwo transportować jedną ręką - wszystkie akcesoria oraz wąż można przechowywać na urządzeniu.
  • Wszystkie akcesoria przymocowane do urządzenia są zawsze pod ręką.
Schowek na małe akcesoria
  • Praktyczne przechowywanie w trakcie czyszczenia.
  • Do gąbek, ściereczek i innych małych przedmiotów.
Prosta i wygodna obsługa
  • Łatwe włączanie i wyłączanie parownicy
  • Intuicyjna obsługa.
  • Gotowy do natychmiastowej pracy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 500
Zasięg działania (m) 5,8
Pojemność zbiornika czystej wody (l) 1,7
Pojemność zbiornika brudnej wody (l) 2,9
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kabel zasilający (m) 3,6
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 4,3
Waga z opakowaniem (kg) 7,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 450 x 225 x 260

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.9 m
  • Dysza do tapicerki spryskująco-odsysająca: 88 mm
  • Dysza szczelinowa spryskująco-odsysająca
  • Shoe!Cleaner
  • Środki czyszczące: Naturalny środek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 519N, 1 l
  • 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym

Wyposażenie

  • Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie
  • System dwóch zbiorników
  • Praktyczne przechowywanie węża i wyposażenia
  • Schowek na drobne przedmioty
  • Funkcja czyszczenia systemu
Odkurzacz piorący SE 3 Compact Home Shoe N1
Odkurzacz piorący SE 3 Compact Home Shoe N1
Odkurzacz piorący SE 3 Compact Home Shoe N1
Zastosowania
  • Dywany
  • Tapicerka
  • Siedzenia samochodowe
  • Buty
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.