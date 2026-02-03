Głębokie czyszczenie w połączeniu z ergonomiczną konstrukcją i wielofunkcyjnością: odkurzacz piorący SE 4 o atrakcyjnym designie zapewnia higieniczne czyszczenie aż po same włókna wielu powierzchni tekstylnych. Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca Kärcher zapewnia najlepsze efekty czyszczenia: świeża woda z kranu i środek do czyszczenia dywanów Kärcher RM 519 są rozpylane pod ciśnieniem w głąb włókien tekstylnych, a następnie odkurzane z powrotem wraz z rozluźnionym brudem – idealne rozwiązanie dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami. Urządzenie to wielofunkcyjny produkt 3 w 1, którego można również używać jako pełnoprawny odkurzacz uniwersalny. Duży, półprzezroczysty, 4-litrowy zbiornik na świeżą wodę jest odporny na uderzenia i wyjmowany, co ułatwia napełnianie i opróżnianie. Zassana zanieczyszczona woda gromadzi się w zbiorniku. Uchwyt do przenoszenia 3 w 1 zaprojektowano tak, aby przenoszenie, otwieranie, zamykanie i opróżnianie zbiornika było bezproblemowe. Dostarczone akcesoria można wygodnie przechowywać na samym urządzeniu. Urządzenie jest łatwe do czyszczenia po użyciu, co zapewnia jego długą żywotność.