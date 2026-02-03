Odkurzacz piorący SE 4

Odkurzacz piorący SE 4 ułatwia dokładne czyszczenie powierzchni tekstylnych, zapewniając higienę aż po same włókna. Idealny dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych, w których mieszkają zwierzęta.

Głębokie czyszczenie w połączeniu z ergonomiczną konstrukcją i wielofunkcyjnością: odkurzacz piorący SE 4 o atrakcyjnym designie zapewnia higieniczne czyszczenie aż po same włókna wielu powierzchni tekstylnych. Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca Kärcher zapewnia najlepsze efekty czyszczenia: świeża woda z kranu i środek do czyszczenia dywanów Kärcher RM 519 są rozpylane pod ciśnieniem w głąb włókien tekstylnych, a następnie odkurzane z powrotem wraz z rozluźnionym brudem – idealne rozwiązanie dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami. Urządzenie to wielofunkcyjny produkt 3 w 1, którego można również używać jako pełnoprawny odkurzacz uniwersalny. Duży, półprzezroczysty, 4-litrowy zbiornik na świeżą wodę jest odporny na uderzenia i wyjmowany, co ułatwia napełnianie i opróżnianie. Zassana zanieczyszczona woda gromadzi się w zbiorniku. Uchwyt do przenoszenia 3 w 1 zaprojektowano tak, aby przenoszenie, otwieranie, zamykanie i opróżnianie zbiornika było bezproblemowe. Dostarczone akcesoria można wygodnie przechowywać na samym urządzeniu. Urządzenie jest łatwe do czyszczenia po użyciu, co zapewnia jego długą żywotność.

Cechy i zalety
Odkurzacz piorący SE 4: Sprawdzona technologia Kärcher dla optymalnych rezultatów czyszczenia
Sprawdzona technologia Kärcher dla optymalnych rezultatów czyszczenia
Dokładne czyszczenie włókien tekstylnych powierzchni. Łatwe i szybkie czyszczenie dzięki wydajnej metodzie głębokiego odsysania. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni.
Odkurzacz piorący SE 4: Zdejmowany zbiornik wody czystej
Zdejmowany zbiornik wody czystej
Zbiornik świeżej wody można łatwo napełniać i opróżniać bez konieczności otwierania odkurzacza piorącego. Odporny na uderzenia i półprzezroczysty zbiornik zapewniający długą żywotność. Zbiornik świeżej wody z łatwością umieszcza się w urządzeniu.
Odkurzacz piorący SE 4: Wysoce elastyczny wąż 2 w 1
Wysoce elastyczny wąż 2 w 1
Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia. Długi, bardzo elastyczny wąż ssący zapewnia wygodne czyszczenie. Uchwyt z funkcją blokady do ciągłego spryskiwania podczas czyszczenia dużych powierzchni tekstylnych.
Wielofunkcyjny produkt 3 w 1
  • Wszechstronny do głębokiego odsysania powierzchni tekstylnych oraz do odkurzania na mokro i sucho dywanów i twardych podłóg z odpowiednimi akcesoriami.
Wygodny uchwyt do przenoszenia 3 w 1
  • Zaprojektowany z myślą o wygodzie podczas przenoszenia oraz otwierania, zamykania i opróżniania zbiornika.
Ergonomiczne akcesoria do głębokiego odsysania, odkurzania na mokro i sucho
  • Łatwe mocowanie i zwalnianie akcesoriów za pomocą jednego kliknięcia.
  • Dodatkowa wygoda ergonomicznej ssawki podłogowej do odkurzania dużych powierzchni pokrytych dywanami.
  • Wszechstronny w stosowaniu z szeroką gamą akcesoriów do odkurzania na mokro i sucho, takich jak ssawka podłogowa Clips do stosowania na twardych posadzkach i dywanach, a także kompatybilny z szerokim asortymentem akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych.
Praktyczne opcje przechowywania akcesoriów
  • Akcesoria i wąż można przechowywać na obudowie urządzenia i na małej półce. Dzięki temu wszystko jest na swoim miejscu i zawsze pod ręką, gdy jest potrzebne.
  • Poręczna półka na urządzeniu do przechowywania gąbek, ściereczek i innych małych przedmiotów, które są w zasięgu ręki podczas czyszczenia.
  • Praktyczny haczyk na kabel ułatwiający przechowywanie kabla zasilającego.
Solidna obudowa urządzenia i odporny na uderzenia zbiornik świeżej wody
  • Dopracowany pod kątem dużej wytrzymałości
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Szerokość robocza (mm) 227
Zasięg działania (m) 8
Pojemność zbiornika czystej wody (l) 4
Pojemność zbiornika brudnej wody (l) 4
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kabel zasilający (m) 6
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 7,6
Waga z opakowaniem (kg) 11,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 430 x 385 x 535
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35

¹⁾ Dotyczy tylko funkcji prania (czyszczenie ekstrakcyjne).

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Rury do ekstrakcji: 2 szt., 0.5 m, Tworzywo sztuczne
  • Dysza podłogowa spryskująco-odsysająca z adapterem do posadzek twardych: 227 mm
  • Ssawka podłogowa do odkurzania na mokro i sucho: Klipsy do użytku na twardych posadzkach i dywanach
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Filtr piankowy
  • Środki czyszczące: Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 519, 100 ml
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt.
  • 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym

Wyposażenie

  • Listwa odbojowa
  • Wygodny uchwyt 3 w 1
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Schowek na drobne przedmioty
Odkurzacz piorący SE 4
Odkurzacz piorący SE 4
Odkurzacz piorący SE 4
Odkurzacz piorący SE 4
Zastosowania
  • Dywany
  • Tapicerowane meble
  • Wykładzina/dywan
  • Siedzenia samochodowe
  • Tekstylia domowe, np. zasłony lub poszewki na poduszki
  • Materace
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.