Odkurzacz piorący SE 5 ułatwia czyszczenie powierzchni tekstylnych, takich jak dywany lub tapicerka, zapewniając higieniczny poziom czystości aż po same włókna. Idealny dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych, w których mieszkają zwierzęta.

Głębokie czyszczenie w połączeniu z ergonomiczną konstrukcją i wielofunkcyjnością: odkurzacz piorący SE 5 o atrakcyjnym designie zapewnia higieniczne czyszczenie wielu powierzchni tekstylnych, takich jak wykładziny podłogowe, tapicerka i meble tapicerowane, dywaniki, schody pokryte wykładziną, materace, gobeliny i fotele samochodowe. Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca Kärcher zapewnia najlepsze efekty czyszczenia: świeża woda z kranu i środek do czyszczenia dywanów Kärcher RM 519 są rozpylane pod ciśnieniem w głąb włókien tekstylnych, a następnie odkurzane z powrotem wraz z rozluźnionym brudem – idealne rozwiązanie dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami. SE 5 to wielofunkcyjny produkt 3 w 1, którego dzięki szerokiej gamie akcesoriów można również używać jako pełnoprawny odkurzacz uniwersalny. Inne funkcje wyposażenia: System 2-zbiornikowy z wyjmowanym zbiornikiem na świeżą i zanieczyszczoną wodę, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport i praktyczny schowek na akcesoria na urządzeniu. Po użyciu urządzenie można łatwo wyczyścić, co zapewnia jego długą żywotność.

Cechy i zalety
Odkurzacz piorący SE 5: Sprawdzona technologia Kärcher dla optymalnych rezultatów czyszczenia
Dokładne czyszczenie włókien tekstylnych powierzchni. Wydajna technologia spryskująco-odsysająca zapewnia szybkie i łatwe czyszczenie. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni.
Odkurzacz piorący SE 5: Wygodny system 2 zbiorników
Dwa oddzielne zbiorniki na świeżą i brudną wodę z uchwytem do przenoszenia. Wygodne demontowanie i opróżnianie zbiornika do brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Odkurzacz piorący SE 5: Wysoce elastyczny wąż 2 w 1
Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia. Długi, bardzo elastyczny wąż ssący zapewnia wygodne czyszczenie. Uchwyt z funkcją blokady do ciągłego spryskiwania podczas czyszczenia dużych powierzchni tekstylnych.
Wielofunkcyjny produkt 3 w 1
  • Wszechstronny do głębokiego odsysania powierzchni tekstylnych oraz do odkurzania na mokro i sucho dywanów i twardych podłóg z odpowiednimi akcesoriami.
Ergonomiczne akcesoria do głębokiego odsysania, odkurzania na mokro i sucho
  • Łatwe mocowanie i zwalnianie akcesoriów za pomocą jednego kliknięcia.
  • Ergonomiczna ssawka podłogowa umożliwia wygodne czyszczenie nawet dużych wykładzin podłogowych.
  • Wszechstronne zastosowanie z szeroką gamą akcesoriów do odkurzania na mokro i sucho, takich jak ssawka podłogowa do odkurzania na sucho i kompatybilna z szerokim wyborem akcesoriów do odkurzaczy na mokro/sucho.
Praktyczne opcje przechowywania akcesoriów
  • Akcesoria i wąż ssący można schować na urządzeniu. Dzięki temu wszystko jest uporządkowane i zawsze pod ręką w miejscu użytkowania.
Wygodne czyszczenie dzięki płaskiemu filtrowi falistemu
  • Nieprzerwane odkurzanie na mokro i sucho, brak przerw w pracy spowodowanych wymianą filtra.
  • Dokładne odkurzanie z funkcją zbierania kurzu.
  • Oddzielna pokrywa filtra zapewnia wygodne i szybkie wyjmowanie filtra bez kontaktu z brudem.
Atrakcyjny design, duże przyciski
  • Łatwa obsługa.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
  • Umożliwia wygodny transport odkurzacza piorącego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Szerokość robocza (mm) 227
Pojemność zbiornika czystej wody (l) 4
Pojemność zbiornika brudnej wody (l) 4
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kabel zasilający (m) 6
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 7,5
Waga z opakowaniem (kg) 11
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 424 x 320 x 466
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Rury do ekstrakcji: 2 szt., 0.5 m, Tworzywo sztuczne
  • Dysza podłogowa spryskująco-odsysająca z adapterem do posadzek twardych: 227 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka podłogowa do odkurzania na sucho: Przełączana
  • Ssawka do tapicerki
  • Płaski filtr falisty: Standard
  • Środki czyszczące: Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 519, 100 ml
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt.
  • 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym

Wyposażenie

  • Praktyczne przechowywanie węża i wyposażenia
Zastosowania
  • Dywany
  • Tapicerowane meble
  • Wykładzina/dywan
  • Siedzenia samochodowe
  • Tekstylia domowe, np. zasłony lub poszewki na poduszki
  • Materace
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.