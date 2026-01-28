Odkurzacz piorący SE 5
Odkurzacz piorący SE 5 ułatwia czyszczenie powierzchni tekstylnych, takich jak dywany lub tapicerka, zapewniając higieniczny poziom czystości aż po same włókna. Idealny dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych, w których mieszkają zwierzęta.
Głębokie czyszczenie w połączeniu z ergonomiczną konstrukcją i wielofunkcyjnością: odkurzacz piorący SE 5 o atrakcyjnym designie zapewnia higieniczne czyszczenie wielu powierzchni tekstylnych, takich jak wykładziny podłogowe, tapicerka i meble tapicerowane, dywaniki, schody pokryte wykładziną, materace, gobeliny i fotele samochodowe. Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca Kärcher zapewnia najlepsze efekty czyszczenia: świeża woda z kranu i środek do czyszczenia dywanów Kärcher RM 519 są rozpylane pod ciśnieniem w głąb włókien tekstylnych, a następnie odkurzane z powrotem wraz z rozluźnionym brudem – idealne rozwiązanie dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami. SE 5 to wielofunkcyjny produkt 3 w 1, którego dzięki szerokiej gamie akcesoriów można również używać jako pełnoprawny odkurzacz uniwersalny. Inne funkcje wyposażenia: System 2-zbiornikowy z wyjmowanym zbiornikiem na świeżą i zanieczyszczoną wodę, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport i praktyczny schowek na akcesoria na urządzeniu. Po użyciu urządzenie można łatwo wyczyścić, co zapewnia jego długą żywotność.
Cechy i zalety
Sprawdzona technologia Kärcher dla optymalnych rezultatów czyszczeniaDokładne czyszczenie włókien tekstylnych powierzchni. Wydajna technologia spryskująco-odsysająca zapewnia szybkie i łatwe czyszczenie. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni.
Wygodny system 2 zbiornikówDwa oddzielne zbiorniki na świeżą i brudną wodę z uchwytem do przenoszenia. Wygodne demontowanie i opróżnianie zbiornika do brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Wysoce elastyczny wąż 2 w 1Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia. Długi, bardzo elastyczny wąż ssący zapewnia wygodne czyszczenie. Uchwyt z funkcją blokady do ciągłego spryskiwania podczas czyszczenia dużych powierzchni tekstylnych.
Wielofunkcyjny produkt 3 w 1
- Wszechstronny do głębokiego odsysania powierzchni tekstylnych oraz do odkurzania na mokro i sucho dywanów i twardych podłóg z odpowiednimi akcesoriami.
Ergonomiczne akcesoria do głębokiego odsysania, odkurzania na mokro i sucho
- Łatwe mocowanie i zwalnianie akcesoriów za pomocą jednego kliknięcia.
- Ergonomiczna ssawka podłogowa umożliwia wygodne czyszczenie nawet dużych wykładzin podłogowych.
- Wszechstronne zastosowanie z szeroką gamą akcesoriów do odkurzania na mokro i sucho, takich jak ssawka podłogowa do odkurzania na sucho i kompatybilna z szerokim wyborem akcesoriów do odkurzaczy na mokro/sucho.
Praktyczne opcje przechowywania akcesoriów
- Akcesoria i wąż ssący można schować na urządzeniu. Dzięki temu wszystko jest uporządkowane i zawsze pod ręką w miejscu użytkowania.
Wygodne czyszczenie dzięki płaskiemu filtrowi falistemu
- Nieprzerwane odkurzanie na mokro i sucho, brak przerw w pracy spowodowanych wymianą filtra.
- Dokładne odkurzanie z funkcją zbierania kurzu.
- Oddzielna pokrywa filtra zapewnia wygodne i szybkie wyjmowanie filtra bez kontaktu z brudem.
Atrakcyjny design, duże przyciski
- Łatwa obsługa.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- Umożliwia wygodny transport odkurzacza piorącego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Szerokość robocza (mm)
|227
|Pojemność zbiornika czystej wody (l)
|4
|Pojemność zbiornika brudnej wody (l)
|4
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kabel zasilający (m)
|6
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|11
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|424 x 320 x 466
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Rury do ekstrakcji: 2 szt., 0.5 m, Tworzywo sztuczne
- Dysza podłogowa spryskująco-odsysająca z adapterem do posadzek twardych: 227 mm
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka podłogowa do odkurzania na sucho: Przełączana
- Ssawka do tapicerki
- Płaski filtr falisty: Standard
- Środki czyszczące: Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 519, 100 ml
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt.
- 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym
Wyposażenie
- Praktyczne przechowywanie węża i wyposażenia
Zastosowania
- Dywany
- Tapicerowane meble
- Wykładzina/dywan
- Siedzenia samochodowe
- Tekstylia domowe, np. zasłony lub poszewki na poduszki
- Materace
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.