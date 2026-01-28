Tylko nasze innowacyjne i wydajne produkty posiadają podpis pioniera technologii i założyciela firmy Alfreda Kärchera. Oprócz napisu jako ekskluzywnego elementu wzornictwa, odkurzacz piorący SE 6 Signature Line zdobywa punkty dzięki imponującej wydajności czyszczenia i szerokiej gamie akcesoriów. Dzięki atrakcyjnej konstrukcji, urządzenie zapewnia higieniczną czystość na wielu powierzchniach tekstylnych. Sprawdzona technologia głębokiego odsysania Kärcher zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia: Świeża woda z kranu i środek do czyszczenia dywanów Kärcher RM 519 są rozpylane pod ciśnieniem głęboko w powierzchnie tekstylne i odkurzane wraz z rozpuszczonym brudem. Jest to idealne rozwiązanie dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami. SE 6 Signature Line to wielofunkcyjny produkt 3 w 1, który dzięki swoim akcesoriom może być używany jako odkurzacz do pracy na mokro/sucho. Inne funkcje wyposażenia: system 2-zbiornikowy z wyjmowanym zbiornikiem świeżej i brudnej wody, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport i praktyczny schowek na akcesoria na urządzeniu. Po użyciu urządzenie można łatwo wyczyścić, co zapewnia długą żywotność produktu.