Odkurzacz bezprzewodowy CVH 2
Pozbywanie się problemów z odpowiednią mocą: urządzenie CVH 2 jest lekkie, kompaktowe i stanowi praktyczne wsparcie w codziennym czyszczeniu kuchni, salonu, sypialni i samochodu. Urządzenie w kolorze białym.
Doskonała wydajność: akumulatorowo zasilany odkurzacz ręczny CVH 2 bez trudu i z odpowiednią mocą usuwa pył, okruchy, kurz, sierść i włosy z mebli, posadzek oraz samochodów . Kompaktowy i lekki design oznacza, że odkurzacz jest łatwy w użytkowaniu oraz przechowywaniu. Ponadto dwustopniowy system zmywalnych filtrów zapewnia bardzo czyste powietrze wylotowe. Filtr przeznaczony do dużych zanieczyszczeń, sierści i włosów został wykonany z drobnej, stalowej siatki. Drugi filtr to higieniczny filtr HEPA 12 (EN 1822:1998).
Cechy i zalety
Lekka i kompaktowaBez wysiłku wykonuj drobne, codzienne prace czyszczące.
Gotowy do użyciaUrządzenie jest zawsze gotowe do pracy dzięki kompaktowej konstrukcji oraz łatwemu wykorzystaniu akcesoriów,
Dwustopniowy system filtrowaniaIdealne połączenie drobnej stalowej siatki do separowania większych zanieczyszczeń i włosów oraz filtra HEPA (EN 1822:1998).
Wysoka wydajność czyszczenia
- Optymalna moc zasysania do wszystkich drobnych prac czyszczących.
Możliwość mycia filtra i zbiornika zanieczyszczeń
- Łatwe mycie pod bieżącą wodą i możliwość ponownego użytkowania.
Praktyczne akcesoria
- Nadaje się do delikatnych powierzchni i trudno dostępnych miejsc.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Zbiornik (l)
|0,15
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 78
|Moc znamionowa (W)
|70
|Min. czas pracy (min)
|10
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie baterii (V)
|7,2
|Napięcie (V)
|7,2
|Pojemność baterii (Ah)
|2
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (h)
|4
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|330 x 76 x 76
Zakres dostawy
- Ładowarka: Kabel USB 5 V / 2 A + adapter (po 1 sztuce)
- Ssawka szczelinowa 2-w-1
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA
Wideo
Zastosowania
- czyszczenie mebli
- Wnętrze samochodu
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.