Doskonała wydajność: akumulatorowo zasilany odkurzacz ręczny CVH 2 bez trudu i z odpowiednią mocą usuwa pył, okruchy, kurz, sierść i włosy z mebli, posadzek oraz samochodów . Kompaktowy i lekki design oznacza, że odkurzacz jest łatwy w użytkowaniu oraz przechowywaniu. Ponadto dwustopniowy system zmywalnych filtrów zapewnia bardzo czyste powietrze wylotowe. Filtr przeznaczony do dużych zanieczyszczeń, sierści i włosów został wykonany z drobnej, stalowej siatki. Drugi filtr to higieniczny filtr HEPA 12 (EN 1822:1998).