Odkurzacz z filtrem wodnym DS 6

Odkurzacz z filtrem wodnym w szczególności polecany osobom cierpiącym na alergie oraz właścicielom zwierząt domowych. Umożliwia też zbieranie niewielkich ilości wody (do 0,5 l). Urządzenie w kolorze białym.

Skutecznie odkurza dywany, tapicerkę i podłogi twarde usuwając roztocza, pyłki i zarodniki grzybów. Nie wymaga stosowania worków filtracyjnych. Dzięki wyjmowanemu zbiornikowi jest łatwy i wygodny w obsłudze oraz w czyszczeniu. Wielostopniowy system filtracji sprawia, że powietrze wylotowe jest znacznie czystsze od powietrza w odkurzanym pomieszczeniu. Wielostopniowy system filtracji: - gwarantuje, że powietrze wylotowe jest oczyszczone nawet z mikroskopijnych cząstek brudu w 99,9% - największe cząstki zanieczyszczeń zostają uwięzione w kąpieli wodnej. - zmywalny filtr pośredni wyłapuje unoszące się nad wodą cząsteczki kurzu. - mikrofiltr HEPA 12 zatrzymuje roztocza i ich wydzieliny, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0,3 μm. Wyjmowany zbiornik można wyczyścić pod kranem. Nie musisz dźwigać całego odkurzacza – szybko, łatwo i bez zbędnego wysiłku. Akcesoria można wygodnie przechowywać w schowku na obudowie odkurzacza dzięki czemu podczas pracy zawsze znajdują się "pod ręką".

Cechy i zalety
Odkurzacz z filtrem wodnym DS 6: Wielostopniowy system filtracji składający się z filtra wodnego, zmywalnego filtra pośredniego i wysokowydajnego filtra HEPA 13 (EN1822:1998)
Wielostopniowy system filtracji składający się z filtra wodnego, zmywalnego filtra pośredniego i wysokowydajnego filtra HEPA 13 (EN1822:1998)
Oczyszcza powietrze wylotowe z 99,95% cząsteczek brudu. Zapewnia świeże i czyste powietrze. Szczególnie polecany dla alergików.
Odkurzacz z filtrem wodnym DS 6: Filtr wodny
Filtr wodny
Łatwy w napełnianiu i czyszczeniu.
Odkurzacz z filtrem wodnym DS 6: Praktyczna pozycja parking
Praktyczna pozycja parking
Łatwe i wygodne przechowywanie rury ssącej i ssawki podłogowej w czasie przerw w pracy. Dzięki kompaktowym wymiarom nie zabiera miejsca podczas przechowywania.
Energooszczędny silnik
  • Siła ssania taka jak w odkurzaczu o mocy 1400 W.
  • Niewielkie zużycie energii.
Automatyczne zwijanie przewodu
  • Szybkie zwijanie kabla po naciśnięciu przycisku.
Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Schowek na akcesoria umożliwia przechowywanie ich zawsze "pod ręką".
Specyfikacja

Dane techniczne

Moc znamionowa (W) 650
Filtr wody (l) 2
Zasięg działania (m) 10,2
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 7,5
Waga z opakowaniem (kg) 10,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 532 x 289 x 344

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.1 m
  • Teleskopowa rura ssąca, materiał: Powlekany chromem
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 13
  • Odpieniacz "FoamStop"
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza

Wyposażenie

  • Praktyczna pozycja parking
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Odkurzacz z filtrem wodnym DS 6
Odkurzacz z filtrem wodnym DS 6
Odkurzacz z filtrem wodnym DS 6
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Dywany
  • Powierzchnie tekstylne
  • Przedpokoje
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.