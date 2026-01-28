Skutecznie odkurza dywany, tapicerkę i podłogi twarde usuwając roztocza, pyłki i zarodniki grzybów. Nie wymaga stosowania worków filtracyjnych. Dzięki wyjmowanemu zbiornikowi jest łatwy i wygodny w obsłudze oraz w czyszczeniu. Wielostopniowy system filtracji sprawia, że powietrze wylotowe jest znacznie czystsze od powietrza w odkurzanym pomieszczeniu. Wielostopniowy system filtracji: - gwarantuje, że powietrze wylotowe jest oczyszczone nawet z mikroskopijnych cząstek brudu w 99,99% - największe cząstki zanieczyszczeń zostają uwięzione w kąpieli wodnej. - zmywalny filtr pośredni wyłapuje unoszące się nad wodą cząsteczki kurzu. - mikrofiltr HEPA 13 zatrzymuje roztocza i ich wydzieliny, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0,3 μm. Wyjmowany zbiornik można wyczyścić pod kranem. Akcesoria można wygodnie przechowywać w schowku na obudowie odkurzacza dzięki czemu podczas pracy zawsze znajdują się "pod ręką".