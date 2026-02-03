Odkurzacz VC 2

Bardzo wygodny w użyciu odkurzacz o niewielkich wymiarach. Doskonale sprawdza się w codziennym czyszczeniu. Posiada trójwarstwowy system oczyszczania powietrza wylotowego. Urządzenie w kolorze białym.

Odkurzacz nie pozostawia zanieczyszczeń wtórnych i dzięki temu utrzymuje wysoką świeżość powietrza w odkurzanym pomieszczeniu. W wyposażeniu znajduje się filtr HEPA 12. Regulacja siły ssącej realizowana jest przez wygodne pokrętło na obudowie. Gumowane koła są przyjazne dla drewnianych podłóg, a przewód zasilający zwijany jest automatycznie. Na obudowie odkurzacza zamontowano schowek na akcesoria oraz wskaźnik napełnienia worka filtracyjnego.

Cechy i zalety
Odkurzacz VC 2: Prosta wymiana worka
Prosta wymiana worka
Łatwy w opróżnianiu. Brak kontaktu z brudem.
Odkurzacz VC 2: Uchwyty na wyposażenie w obudowie
Uchwyty na wyposażenie w obudowie
Akcesoria mogą być wygodnie przechowywane w schowku na odkurzaczu. To oznacza, że ssawki są zawsze pod ręką.
Odkurzacz VC 2: Możliwość zdjęcia ssawki podłogowej
Możliwość zdjęcia ssawki podłogowej
Możliwość podłączenia innych akcesoriów.
Pozycja parking
  • Szybkie i bezpieczne odstawianie odkurzacza podczas przerw w pracy.
Filtr HEPA 13
  • Dokładnie filtruje nawet najmniejsze cząstki brudu np. pyłki lub inne alergeny.
  • Czyste powietrze wylotowe.
Specyfikacja

Dane techniczne

Moc znamionowa (W) 700
Zasięg działania (m) 7,5
Pojemność worka filtracyjnego (l) 2,8
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 76
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 76
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Waga bez akcesoriów (kg) 5,1
Waga z opakowaniem (kg) 8,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 435 x 288 x 249

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 1.5 m
  • Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
  • Teleskopowa rura ssąca, materiał: Metal
  • Worek filtracyjny: Fizelina
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 13
  • Ssawka podłogowa
  • Ssawka szczelinowa
  • Miękka ssawka szczotkowa

Wyposażenie

  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Praktyczna pozycja parking
  • Automatyczne zwijanie przewodu
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Dywany
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Delikatne powierzchnie
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.