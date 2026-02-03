Odkurzacz VC 2
Bardzo wygodny w użyciu odkurzacz o niewielkich wymiarach. Doskonale sprawdza się w codziennym czyszczeniu. Posiada trójwarstwowy system oczyszczania powietrza wylotowego. Urządzenie w kolorze białym.
Odkurzacz nie pozostawia zanieczyszczeń wtórnych i dzięki temu utrzymuje wysoką świeżość powietrza w odkurzanym pomieszczeniu. W wyposażeniu znajduje się filtr HEPA 12. Regulacja siły ssącej realizowana jest przez wygodne pokrętło na obudowie. Gumowane koła są przyjazne dla drewnianych podłóg, a przewód zasilający zwijany jest automatycznie. Na obudowie odkurzacza zamontowano schowek na akcesoria oraz wskaźnik napełnienia worka filtracyjnego.
Cechy i zalety
Prosta wymiana workaŁatwy w opróżnianiu. Brak kontaktu z brudem.
Uchwyty na wyposażenie w obudowieAkcesoria mogą być wygodnie przechowywane w schowku na odkurzaczu. To oznacza, że ssawki są zawsze pod ręką.
Możliwość zdjęcia ssawki podłogowejMożliwość podłączenia innych akcesoriów.
Pozycja parking
- Szybkie i bezpieczne odstawianie odkurzacza podczas przerw w pracy.
Filtr HEPA 13
- Dokładnie filtruje nawet najmniejsze cząstki brudu np. pyłki lub inne alergeny.
- Czyste powietrze wylotowe.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Moc znamionowa (W)
|700
|Zasięg działania (m)
|7,5
|Pojemność worka filtracyjnego (l)
|2,8
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|76
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|76
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|435 x 288 x 249
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.5 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Metal
- Worek filtracyjny: Fizelina
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 13
- Ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Miękka ssawka szczotkowa
Wyposażenie
- Przełączana ssawka podłogowa
- Praktyczna pozycja parking
- Automatyczne zwijanie przewodu
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Dywany
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Delikatne powierzchnie
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.