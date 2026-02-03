Odkurzacz odpowiedni dla alergików. Wyposażony w filtr HEPA 12. Moc ssania odkurzacza pozostaje na stałym poziomie, niezależnie od stopnia napełnienia zbiornika. Gumowane koła są przyjazne dla drewnianych podłóg, a duży przycisk na obudowie umożliwia włączanie i wyłączanie odkurzacza bez potrzeby schylania się. Przewód zasilający jest zwijany automatycznie.