Maksymalna swoboda ruchu i wygoda użytkowania: Odkurzacz VC 4 Cordless myHome z czasem pracy do 30 minut oszczędza użytkownikowi konieczności ciągnięcia za sobą dużego urządzenia. Liczne, inteligentne rozwiązania sprawią, że odkurzanie stanie się przyjemnością: Opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń za pomocą 1 kliknięcia, tryb Boost, cicha praca, ergonomiczna konstrukcja i aktywna ssawka podłogowa gwarantują niezawodne usuwanie zanieczyszczeń z twardych posadzek oraz wykładzin. Urządzenie posiada też przydatną funkcję Power Lock, która sprawia, że nie ma potrzeby ciągłego trzymania włącznika. Dzięki sprytnemu designowi możliwe jest również czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach, np.: wzdłuż sofy lub pod meblami.