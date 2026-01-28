Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome Car
Kompaktowy, lekki i zawsze pod ręką: odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome Car z bezworkowym systemem filtracji, to idealny wybór dla małych domów i mieszkań, jak również do czyszczenia wnętrza samochodu.
Zawsze pod ręką: odkurzacz VC 4 Cordless myHome Car jest lekki i zapewnia swobodę ruchów podczas czyszczenia, a także umożliwia wszechstronne i wygodne użytkowanie. Po odłączeniu rury ssącej, urządzenie może być używane jako kompaktowy odkurzacz ręczny – idealny do czyszczenia wnętrz samochodów. Wraz z urządzeniem dostarczane są kompatybilne akcesoria ułatwiające czyszczenie wnętrza auta: ssawka szczelinowa, dodatkowa, długa i elastyczna ssawka szczelinowa do czyszczenia przestrzeni znajdujących się pomiędzy, miękka szczotka do mebli 2 w 1 przeznaczona do delikatnych powierzchni, wąż przedłużający ułatwiający docieranie do trudno dostępnych miejsc, a także duża ssawka do tapicerki. W pełni naładowany akumulator urządzenia umożliwia pracę do 30 minut. Praktyczne wyposażenie ułatwia odkurzanie. Aktywna ssawka podłogowa skutecznie usuwa zanieczyszczenia z twardych posadzek i wykładzin, a tryb Boost zapewnia dodatkową moc. Zbiornik zanieczyszczeń można opróżnić za pomocą jednego kliknięcia, a przycisk blokujący sprawia, że nie ma potrzeby ciągłego trzymania przycisku zasilania. Uchwyt ścienny umożliwia uporządkowane przechowywanie urządzenia na niewielkiej przestrzeni.
Cechy i zalety
Dopracowana technologiaMocny akumulator 21,6 V doskonale dopasowany do aktywnej ssawki podłogowej. Zoptymalizowany czas pracy, który w normalnym trybie wynosi 30 minut.
Dwustopniowa regulacja mocyDługi czas pracy do czyszczenia małych mieszkań. Opcjonalny tryb Boost. Do 18 minut pracy przy najwyższej mocy zasysania.
Dodatkowe akcesoria specjalnie dla czyszczenia wnętrza samochoduDługa i elastyczna ssawka szczelinowa oraz elastyczny wąż przedłużający ułatwiają docieranie do wszystkich powierzchni w aucie. Duża ssawka do tapicerki pozwala szybko i dokładnie wyczyścić fotele samochodowe.
Łatwe użytkowanie
- Siła ssąca może być płynnie regulowana w zależności od zapotrzebowania.
- Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
- Funkcja Power Lock ułatwiająca obsługę urządzenia.
Praktyczny system filtracji
- 3-stopniowy system filtracji z filtrem cyklonowym, wlotu powietrza oraz gąbkowym.
- Brak konieczności kupowania worków filtracyjnych.
- Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
Aktywna ssawka podłogowa
- Optymalne usuwanie zanieczyszczeń, dzięki napędzanej ssawce.
- Niezawodne czyszczenie powierzchni.
- Wyjątkowo łatwe manewrowanie pod meblami.
Bezprzewodowy odkurzacz łatwy w przechowywaniu
- Przy pomocy uchwytu ściennego urządzenie można szybko i łatwo odłożyć do przechowywania.
- Konstrukcja pozwalająca oszczędzać miejsce, zawsze gotowy do użycia.
- Wygodne ładowanie
Szeroki zakres zastosowań
- Możliwość podłączenia innych akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 78
|Pojemność zbiornika (ml)
|650
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|21,6
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb normalny: / ok. 30 Tryb Boost: / ok. 18
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|345
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 236 x 1115
Zakres dostawy
- Akumulator: Akumulator 21,6 V / 2,5 Ah (1 szt.)
- Filtr piankowy
- Filtr powietrza wlotowego: 1 szt.
- Uniwersalna ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Długa i elastyczna ssawka szczelinowa
- Elastyczny wąż przedłużający
- Duża ssawka do tapicerki
- Ssawka do mebli 2 w 1
- Rura ssąca: Tworzywo sztuczne
- Mały uchwyt ścienny
Wyposażenie
- Bezworkowy system filtracji
- Regulacja mocy zasysania: z 2 poziomami wydajności
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
- Dywany
- Powierzchnie tekstylne
- Schody
- Wnętrze samochodu
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.