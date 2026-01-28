Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome Car

Kompaktowy, lekki i zawsze pod ręką: odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome Car z bezworkowym systemem filtracji, to idealny wybór dla małych domów i mieszkań, jak również do czyszczenia wnętrza samochodu.

Zawsze pod ręką: odkurzacz VC 4 Cordless myHome Car jest lekki i zapewnia swobodę ruchów podczas czyszczenia, a także umożliwia wszechstronne i wygodne użytkowanie. Po odłączeniu rury ssącej, urządzenie może być używane jako kompaktowy odkurzacz ręczny – idealny do czyszczenia wnętrz samochodów. Wraz z urządzeniem dostarczane są kompatybilne akcesoria ułatwiające czyszczenie wnętrza auta: ssawka szczelinowa, dodatkowa, długa i elastyczna ssawka szczelinowa do czyszczenia przestrzeni znajdujących się pomiędzy, miękka szczotka do mebli 2 w 1 przeznaczona do delikatnych powierzchni, wąż przedłużający ułatwiający docieranie do trudno dostępnych miejsc, a także duża ssawka do tapicerki. W pełni naładowany akumulator urządzenia umożliwia pracę do 30 minut. Praktyczne wyposażenie ułatwia odkurzanie. Aktywna ssawka podłogowa skutecznie usuwa zanieczyszczenia z twardych posadzek i wykładzin, a tryb Boost zapewnia dodatkową moc. Zbiornik zanieczyszczeń można opróżnić za pomocą jednego kliknięcia, a przycisk blokujący sprawia, że nie ma potrzeby ciągłego trzymania przycisku zasilania. Uchwyt ścienny umożliwia uporządkowane przechowywanie urządzenia na niewielkiej przestrzeni.

Cechy i zalety
Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome Car: Dopracowana technologia
Dopracowana technologia
Mocny akumulator 21,6 V doskonale dopasowany do aktywnej ssawki podłogowej. Zoptymalizowany czas pracy, który w normalnym trybie wynosi 30 minut.
Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome Car: Dwustopniowa regulacja mocy
Dwustopniowa regulacja mocy
Długi czas pracy do czyszczenia małych mieszkań. Opcjonalny tryb Boost. Do 18 minut pracy przy najwyższej mocy zasysania.
Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome Car: Dodatkowe akcesoria specjalnie dla czyszczenia wnętrza samochodu
Dodatkowe akcesoria specjalnie dla czyszczenia wnętrza samochodu
Długa i elastyczna ssawka szczelinowa oraz elastyczny wąż przedłużający ułatwiają docieranie do wszystkich powierzchni w aucie. Duża ssawka do tapicerki pozwala szybko i dokładnie wyczyścić fotele samochodowe.
Łatwe użytkowanie
  • Siła ssąca może być płynnie regulowana w zależności od zapotrzebowania.
  • Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
  • Funkcja Power Lock ułatwiająca obsługę urządzenia.
Praktyczny system filtracji
  • 3-stopniowy system filtracji z filtrem cyklonowym, wlotu powietrza oraz gąbkowym.
  • Brak konieczności kupowania worków filtracyjnych.
  • Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
Aktywna ssawka podłogowa
  • Optymalne usuwanie zanieczyszczeń, dzięki napędzanej ssawce.
  • Niezawodne czyszczenie powierzchni.
  • Wyjątkowo łatwe manewrowanie pod meblami.
Bezprzewodowy odkurzacz łatwy w przechowywaniu
  • Przy pomocy uchwytu ściennego urządzenie można szybko i łatwo odłożyć do przechowywania.
  • Konstrukcja pozwalająca oszczędzać miejsce, zawsze gotowy do użycia.
  • Wygodne ładowanie
Szeroki zakres zastosowań
  • Możliwość podłączenia innych akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) < 78
Pojemność zbiornika (ml) 650
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 21,6
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb normalny: / ok. 30 Tryb Boost: / ok. 18
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 345
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 2,4
Waga z opakowaniem (kg) 5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 236 x 1115

Zakres dostawy

  • Akumulator: Akumulator 21,6 V / 2,5 Ah (1 szt.)
  • Filtr piankowy
  • Filtr powietrza wlotowego: 1 szt.
  • Uniwersalna ssawka podłogowa
  • Ssawka szczelinowa
  • Długa i elastyczna ssawka szczelinowa
  • Elastyczny wąż przedłużający
  • Duża ssawka do tapicerki
  • Ssawka do mebli 2 w 1
  • Rura ssąca: Tworzywo sztuczne
  • Mały uchwyt ścienny

Wyposażenie

  • Bezworkowy system filtracji
  • Regulacja mocy zasysania: z 2 poziomami wydajności
Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome Car
Wideo

Zastosowania
  • Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
  • Dywany
  • Powierzchnie tekstylne
  • Schody
  • Wnętrze samochodu
Akcesoria
Części zamienne

