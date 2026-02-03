Odkurzacz bezprzewodowy VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
Wysoka moc ssania: Bezprzewodowy odkurzacz bezworkowy VC 6 ourFamily Battery Plus zapewnia długotrwałe efekty sprzątania bez wysiłku. Z narzędziem do czyszczenia filtra i drugim akumulatorem zapewniającym jeszcze dłuższy czas pracy.
Z bezprzewodowym odkurzaczem VC 6 ourFamily odkurzanie stanie się prawdziwą przyjemnością: do wielu inteligentnych funkcji zalicza się opróżnianie pojemnika na kurz jednym kliknięciem, funkcja boost, ergonomiczna konstrukcja do sprzątania trudno dostępnych miejsc oraz diody LED na aktywnej ssawce podłogowej, dzięki którym kurz jest lepiej widoczny i gwarantuje niezawodne zbieranie brudu. Inne zalety to cicha praca, oddzielne narzędzie do czyszczenia filtra i czytelny wyświetlacz, który podaje stan baterii i powiadamia o usterkach. Wygodna funkcja Power Lock eliminuje potrzebę ciągłego przytrzymywania przycisku zasilania. Dzięki uchwytowi ściennemu z wbudowaną funkcją ładowania, przechowywanie i ładowanie odkurzacza staje się prostsze. Mocny silnik BLDC (250 W) w połączeniu z akumulatorem o napięciu 25,2 V eliminuje ciężką pracę związaną z odkurzaniem. Czas pracy wynosi 50 minut, a druga bateria pozwala na dłuższe użytkowanie. Narzędzie do czyszczenia filtra i dołączony drugi filtr powietrza wlotowego sprawiają, że czyszczenie jest dziecinnie proste: wystarczy podłączyć narzędzie do czyszczenia filtra, włożyć drugi filtr powietrza wlotowego i rozpocząć czyszczenie.
Cechy i zalety
Dopracowana technologiaMocny akumulator 25,2 V doskonale dopasowany do aktywnej ssawki podłogowej. Zoptymalizowany czas pracy, 50 minut w trybie normalnym. Silnik o mocy 250 W, aktywna ssawka podłogowa, Power Lock i 3-stopniowy, bezworkowy system filtracji.
Praktyczny system filtracji3-stopniowy system filtracji z filtrem cyklonowym, wlotu powietrza oraz HEPA. Filtr HEPA (EN: 1822:1998) Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
Aktywna ssawka podłogowaOptymalne usuwanie zanieczyszczeń, dzięki napędzanej ssawce. Wyjątkowo łatwe manewrowanie pod meblami. Niezawodne czyszczenie powierzchni.
Dwustopniowa regulacja mocy
- Długi czas pracy umożliwiający czyszczenie dużych mieszkań.
- Opcjonalny tryb Boost.
Uchwyt ścienny z możliwością ładowania
- Wygodne ładowanie po zawieszeniu odkurzacza na uchwycie ściennym.
- Możliwość przechowywania akcesoriów na szybkozłącze.
- Konstrukcja pozwalająca oszczędzać miejsce, zawsze gotowy do użycia.
- Przy pomocy uchwytu ściennego urządzenie można szybko i łatwo odłożyć do przechowywania.
Łatwe użytkowanie
- Siła ssąca może być płynnie regulowana w zależności od zapotrzebowania.
- Opcjonalny tryb Boost.
- Funkcja Power Lock ułatwiająca obsługę urządzenia.
Intuicyjny wyświetlacz poziomu naładowania i innych parametrów
- Feedback i komunikaty o błędach widoczne na czytelnym wyświetlaczu LED.
- Czytelny wyświetlacz pokazujący poziom naładowania akumulatora.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 78
|Pojemność zbiornika (ml)
|800
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|25,2
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb normalny: / ok. 50 Tryb Boost: / ok. 11
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|235
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|235 x 266 x 1130
Zakres dostawy
- Akumulator: Akumulator 25,2 V/2,5 Ah (2 szt.)
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 12 (EN1822:1998)
- Filtr powietrza wlotowego: 2 szt.
- Narzędzie do czyszczenia filtra
- Duża, uniwersalna ssawka podłogowa z oświetleniem LED
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki i miękka szczotka do odkurzania (2 w 1)
- Rura ssąca: Metal
- Duży uchwyt ścienny z ładowarką
Wyposażenie
- Wygodny, gumowany uchwyt
- Bezworkowy system filtracji
- Regulacja mocy zasysania: z 2 poziomami wydajności
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
- Dywany
- Powierzchnie tekstylne
- Schody
Akcesoria
Części zamienne
