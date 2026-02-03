Odkurzacz bezprzewodowy VC 6 Cordless ourFamily Pet
Bezworkowy odkurzacz VC 6 Cordless ourFamily Pet wyróżnia się dużą mocą zasysania, a także dopasowanymi akcesoriami umożliwiającymi usuwanie praktycznie całej sierści zwierząt domowych i martwych komórek naskórka.
Odkurzacz VC 6 Cordless ourFamily Pet zachwyca znakomitymi efektami czyszczenia, wygodnym użytkowaniem oraz maksymalną swobodą ruchu podczas czyszczenia. Czas pracy urządzenia wynosi do 50 minut. Bezszczotkowy silnik o mocy 250 watów umożliwia odkurzanie bez wysiłku i dokładne usuwanie zarówno sierści zwierząt, jak i martwych komórek naskórka. W razie potrzeby dodatkową moc zasysania zapewnia tryb Boost. Napędzana ssawka podłogowa z oświetleniem LED czyści zarówno twarde posadzki, jak i wykładziny. Odkurzacz posiada także napędzaną mini turbo ssawkę do odkurzania tapicerowanych mebli i materaców. Wyjątkowo wygodne użytkowanie, dzięki opróżnianiu zbiornika zanieczyszczeń za pomocą jednego kliknięcia, ergonomicznej budowie ułatwiającej czyszczenie pod meblami, jak i trójpoziomowemu wskaźnikowi naładowania akumulatora. Kolejną zaletą jest cicha praca urządzenia, co nie stresuje zwierząt. Przycisk blokujący sprawia, że nie ma potrzeby ciągłego przytrzymywania przycisku zasilania. Kompaktowe urządzenie może także być wykorzystywane jako odkurzacz ręczny na przykład do czyszczenia mebli. Z urządzeniem dostarczana jest ssawka szczelinowa, miękka szczotka do mebli 2 w 1, narzędzie do czyszczenia filtra, jak również drugi wymienny filtr i uchwyt ścienny z funkcją ładowania.
Cechy i zalety
Dopracowana technologiaMocny akumulator 25,2 V doskonale dopasowany do aktywnej ssawki podłogowej. Zoptymalizowany czas pracy, 50 minut w trybie normalnym. Silnik o mocy 250 W, aktywna ssawka podłogowa, Power Lock i 3-stopniowy, bezworkowy system filtracji.
Praktyczny system filtracji3-stopniowy system filtracji z filtrem cyklonowym, wlotu powietrza oraz HEPA. Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
Dodatkowe akcesoria specjalnie dla miłośników zwierząt domowychNapędzana szczotka mini-turbo z łatwością usuwa praktycznie wszystkie luźne włosy zwierząt domowych z mebli tapicerowanych. Łatwa wymiana filtra – udogodnienie doceniane przez miłośników zwierząt domowych w domach, gdzie gromadzi się więcej zanieczyszczeń, a filtr powinien być częściej wymieniany.
Aktywna ssawka podłogowa
- Optymalne usuwanie zanieczyszczeń, dzięki napędzanej ssawce.
- Wyjątkowo łatwe manewrowanie pod meblami.
- Niezawodne czyszczenie powierzchni.
Dwustopniowa regulacja mocy
- Długi czas pracy umożliwiający czyszczenie dużych mieszkań.
- Opcjonalny tryb Boost.
Uchwyt ścienny z możliwością ładowania
- Przy pomocy uchwytu ściennego urządzenie można szybko i łatwo odłożyć do przechowywania.
- Wygodne ładowanie po zawieszeniu odkurzacza na uchwycie ściennym.
Intuicyjny wyświetlacz poziomu naładowania i innych parametrów
- Feedback i komunikaty o błędach widoczne na czytelnym wyświetlaczu LED.
- Czytelny wyświetlacz pokazujący poziom naładowania akumulatora.
Łatwe użytkowanie
- Siła ssąca może być płynnie regulowana w zależności od zapotrzebowania.
- Opcjonalny tryb Boost.
- Funkcja Power Lock ułatwiająca obsługę urządzenia.
Szeroki zakres zastosowań
- Możliwość podłączenia innych akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 78
|Pojemność zbiornika (ml)
|800
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|25,2
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb normalny: / ok. 50 Tryb Boost: / ok. 11
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|235
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|235 x 266 x 1130
Zakres dostawy
- Akumulator: Akumulator 25,2 V / 2,5 Ah (1 szt.)
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 12 (EN1822:1998)
- Filtr powietrza wlotowego: 2 szt.
- Narzędzie do czyszczenia filtra
- Duża, uniwersalna ssawka podłogowa z oświetleniem LED
- Mini turbo szczotka
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do mebli 2 w 1
- Rura ssąca: Metal
- Duży uchwyt ścienny z ładowarką
Wyposażenie
- Wygodny, gumowany uchwyt
- Bezworkowy system filtracji
- Regulacja mocy zasysania: z 2 poziomami wydajności
Wideo
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
- Dywany
- Sierść zwierząt domowych
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.