Parownica SC 2 Deluxe
Kompaktowa i lekka parownica SC 2 Deluxe EasyFix zapewnia 2-stopniową regulację pary dostosowaną do powierzchni czyszczącej lub poziomu zabrudzeń. Urządzenie w kolorze białym.
Kompaktowa i lekka podstawowa parownica SC 2 Deluxe zapewnia dwustopniową regulację pary w celu dostosowania intensywności pary do powierzchni i poziomu zanieczyszczenia. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni – bez użycia żadnych chemikaliów. SC 2 Deluxe może wyświetlać tryb pracy w dowolnym momencie za pomocą innowacyjnego podświetlanego pierścienia LED. Akcesoria można przechowywać w torbie na akcesoria. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem gwarantuje doskonałą ergonomię, a dzięki technologii lameli zapewnia doskonałe efekty czyszczenia. Dzięki wygodnemu systemowi mocowania na rzep ściereczkę do czyszczenia posadzek można szybko i łatwo przytwierdzić do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Za pomocą różnych akcesoriów można higienicznie czyścić płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny. Niezawodnie usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia.
Cechy i zalety
Dioda LED na urządzeniuCzerwony kolor diody LED informuje o nagrzewaniu się urządzenia. Zielony kolor diody LED – o gotowości do pracy.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Przechowywanie akcesoriów na obudowie urządzenia / pozycja parkingWszystkie akcesoria można przechowywać w dołączonej torbie lub bezpośrednio na urządzeniu.
Blokada pistoletu parowego
- Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Wielofunkcyjne akcesoria
- Ukierunkowane czyszczenie różnych powierzchni za pomocą dyszy podłogowej, dyszy ręcznej, okrągłej szczotki itp..
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Regulacja ilości pary na rękojeści
- Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Certyfikat¹⁾
|Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|ok. 75
|Moc grzałki (W)
|1500
|Maksymalne ciśnienie pary (bar)
|maks. 3,2
|Długość przewodu zasilającego (m)
|4
|Czas nagrzewania (min)
|6,5
|Pojemność kotła (l)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).
Zakres dostawy
- Torba na akcesoria do SC 1
- Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 1 szt.
- Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
- Dysza punktowa
- Dysza ręczna
- Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
- Szczotka szczelinowa
- Ssawka podłogowa: EasyFix
- Ilość rur parowych: 2 szt.
- Długość rur parowych: 0.5 m
Wyposażenie
- Bezpieczna blokada
- Zawór bezpieczeństwa
- Regulacja ilości pary: na uchwycie (2 stopnie)
- Wąż parowy z pistoletem: 2.2 m
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Wideo
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Krany
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Okapy
- Płyty grzewcze
- Fugi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.