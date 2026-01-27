Kompaktowa i lekka podstawowa parownica SC 2 Deluxe zapewnia dwustopniową regulację pary w celu dostosowania intensywności pary do powierzchni i poziomu zanieczyszczenia. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni – bez użycia żadnych chemikaliów. SC 2 Deluxe może wyświetlać tryb pracy w dowolnym momencie za pomocą innowacyjnego podświetlanego pierścienia LED. Akcesoria można przechowywać w torbie na akcesoria. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem gwarantuje doskonałą ergonomię, a dzięki technologii lameli zapewnia doskonałe efekty czyszczenia. Dzięki wygodnemu systemowi mocowania na rzep ściereczkę do czyszczenia posadzek można szybko i łatwo przytwierdzić do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Za pomocą różnych akcesoriów można higienicznie czyścić płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny. Niezawodnie usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia.