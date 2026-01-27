Parownica SC 2 Deluxe

Kompaktowa i lekka parownica SC 2 Deluxe EasyFix zapewnia 2-stopniową regulację pary dostosowaną do powierzchni czyszczącej lub poziomu zabrudzeń. Urządzenie w kolorze białym.

Kompaktowa i lekka podstawowa parownica SC 2 Deluxe zapewnia dwustopniową regulację pary w celu dostosowania intensywności pary do powierzchni i poziomu zanieczyszczenia. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher usuwa 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii²⁾ z typowych domowych twardych powierzchni – bez użycia żadnych chemikaliów. SC 2 Deluxe może wyświetlać tryb pracy w dowolnym momencie za pomocą innowacyjnego podświetlanego pierścienia LED. Akcesoria można przechowywać w torbie na akcesoria. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem gwarantuje doskonałą ergonomię, a dzięki technologii lameli zapewnia doskonałe efekty czyszczenia. Dzięki wygodnemu systemowi mocowania na rzep ściereczkę do czyszczenia posadzek można szybko i łatwo przytwierdzić do dyszy podłogowej i zdjąć bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Za pomocą różnych akcesoriów można higienicznie czyścić płytki, płyty grzewcze, okapy, a nawet najmniejsze szczeliny. Niezawodnie usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia.

Cechy i zalety
Parownica SC 2 Deluxe: Dioda LED na urządzeniu
Czerwony kolor diody LED informuje o nagrzewaniu się urządzenia. Zielony kolor diody LED – o gotowości do pracy.
Parownica SC 2 Deluxe: Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg twardych dzięki wydajnej technologii lameli. Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi. Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Parownica SC 2 Deluxe: Przechowywanie akcesoriów na obudowie urządzenia / pozycja parking
Wszystkie akcesoria można przechowywać w dołączonej torbie lub bezpośrednio na urządzeniu.
Blokada pistoletu parowego
  • Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Wielofunkcyjne akcesoria
  • Ukierunkowane czyszczenie różnych powierzchni za pomocą dyszy podłogowej, dyszy ręcznej, okrągłej szczotki itp..
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Regulacja ilości pary na rękojeści
  • Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Certyfikat¹⁾ Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²) ok. 75
Moc grzałki (W) 1500
Maksymalne ciśnienie pary (bar) maks. 3,2
Długość przewodu zasilającego (m) 4
Czas nagrzewania (min) 6,5
Pojemność kotła (l) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 2,7
Waga z opakowaniem (kg) 4,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 304 x 231 x 287

¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).

Zakres dostawy

  • Torba na akcesoria do SC 1
  • Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 1 szt.
  • Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
  • Dysza punktowa
  • Dysza ręczna
  • Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
  • Szczotka szczelinowa
  • Ssawka podłogowa: EasyFix
  • Ilość rur parowych: 2 szt.
  • Długość rur parowych: 0.5 m

Wyposażenie

  • Bezpieczna blokada
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Regulacja ilości pary: na uchwycie (2 stopnie)
  • Wąż parowy z pistoletem: 2.2 m
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Parownica SC 2 Deluxe
Wideo

Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Krany
  • Umywalka
  • Płytki
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Okapy
  • Płyty grzewcze
  • Fugi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.