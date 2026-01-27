Parownica SC 3 Deluxe Textile Edition
Zaledwie 30 sekund nagrzewania: parownica SC 3 Deluxe Textile Edition czyści non-stop dzięki zbiornikowi na wodę, który można napełniać, gdy jest to potrzebne. Parownica do ubrań wygładza i odświeża tekstylia.
Parownica SC 3 Deluxe Textile Edition jest gotowa do pracy po zaledwie 30 sekundach nagrzewania i eliminuje do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich typowych bakterii domowych²⁾ z twardych powierzchni. Szeroka gama akcesoriów pozwala również usuwać uporczywe zanieczyszczenia z płytek, płyt grzewczych i okapów, a także z wszelkiego rodzaju zakamarków. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem i technologią lameli zapewnia doskonałą ergonomię i doskonałe rezultaty czyszczenia. Dzięki systemowi mocowania na rzep zapewniającemu dodatkową wygodę, ściereczkę do czyszczenia posadzek można łatwo przymocować i zdjąć później bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Parownica do ubrań Textile Edition wygładza zagniecenia odzieży za pomocą pary, zapewniając imponujące efekty, a także jest idealna do odświeżania tkanin. Dwustopniowa regulacja pary gwarantuje, że jej strumień jest za każdym razem idealnie dostosowany do materiału i poziomu zanieczyszczenia. Zintegrowany schowek na akcesoria w samym urządzeniu zapewnia prosty i wygodny sposób przechowywania akcesoriów, kabli i węży. Inne funkcje obejmują zintegrowany wkład odkamieniający, zbiornik na wodę, który można napełniać, kiedy jest to potrzebne, aby zapewnić nieprzerwane czyszczenie, a także pasek LED wskazujący tryby pracy.
Cechy i zalety
Krótki czas nagrzewaniaCzas nagrzewania to jedynie 30 sekund, urządzenie jest szybko gotowe do pracy.
Wygodny schowek na akcesoria i pozycja parkingWygodne przechowywanie akcesoriów, rury przedłużającej, przewodu zasilającego i węża parowego. Pozycja postojowa ułatwiająca parkowanie dyszy podłogowej podczas przerw w pracy.
Para non-stop i zintegrowany filtr odkamieniający we wkładzieZbiornik może zostać napełniony w każdej chwili - para non-stop bez przerw w pracy. Inteligentny wkład odkamieniający automatycznie usuwa kamień z wody, znacznie wydłużając żywotność urządzenia.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
- Doskonałe rezultaty czyszczenia podłóg w domu dzięki dyszy podłogowej z lamelkami.
- Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
- Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Wielofunkcyjne akcesoria
- Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Blokada pistoletu parowego
- Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Regulacja ilości pary na rękojeści
- Wydatek pary może być regulowany w zależnosci od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Włącznik na urządzeniu
- Łatwe włączanie i wyłączanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Certyfikat¹⁾
|Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|ok. 75
|Moc grzałki (W)
|1900
|Maksymalne ciśnienie pary (bar)
|maks. 3,5
|Długość przewodu zasilającego (m)
|4
|Czas nagrzewania (min)
|0,5
|Pojemność zbiornika (l)
|1
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimalny współczynnik, o który wydłuża się żywotność produktu, na podstawie testów wewnętrznych przy twardości wody 20 °dH i twardości węglanowej 15 °dH.
Zakres dostawy
- Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 1 szt.
- Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
- Filtr odkamieniający we wkładzie: 1 szt.
- Dysza punktowa
- Akcesorium do wygładzania zagnieceń na ubraniach i innych tekstyliach
- Dysza ręczna
- Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
- Szczotka szczelinowa
- Ssawka podłogowa: EasyFix
- Ilość rur parowych: 2 szt.
- Długość rur parowych: 0.5 m
Wyposażenie
- Bezpieczna blokada
- Zawór bezpieczeństwa
- Regulacja ilości pary: na urządzeniu (dwuetapowo)
- Zbiornik: można uzupełniać w razie potrzeby
- Wąż parowy z pistoletem: 2.2 m
- Zintegrowany włącznik / wyłącznik
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Krany
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Okapy
- Płyty grzewcze
- Fugi
- Odświeżanie ubrań i tkanin (np. zasłon, marynarek itp.).
- Wszystkie ubrania nadające się do prasowania
