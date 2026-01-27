Parownica SC 3 Deluxe Textile Edition jest gotowa do pracy po zaledwie 30 sekundach nagrzewania i eliminuje do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich typowych bakterii domowych²⁾ z twardych powierzchni. Szeroka gama akcesoriów pozwala również usuwać uporczywe zanieczyszczenia z płytek, płyt grzewczych i okapów, a także z wszelkiego rodzaju zakamarków. Dysza podłogowa EasyFix z elastycznym przegubem i technologią lameli zapewnia doskonałą ergonomię i doskonałe rezultaty czyszczenia. Dzięki systemowi mocowania na rzep zapewniającemu dodatkową wygodę, ściereczkę do czyszczenia posadzek można łatwo przymocować i zdjąć później bez konieczności kontaktu z zanieczyszczeniami. Parownica do ubrań Textile Edition wygładza zagniecenia odzieży za pomocą pary, zapewniając imponujące efekty, a także jest idealna do odświeżania tkanin. Dwustopniowa regulacja pary gwarantuje, że jej strumień jest za każdym razem idealnie dostosowany do materiału i poziomu zanieczyszczenia. Zintegrowany schowek na akcesoria w samym urządzeniu zapewnia prosty i wygodny sposób przechowywania akcesoriów, kabli i węży. Inne funkcje obejmują zintegrowany wkład odkamieniający, zbiornik na wodę, który można napełniać, kiedy jest to potrzebne, aby zapewnić nieprzerwane czyszczenie, a także pasek LED wskazujący tryby pracy.