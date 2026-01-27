Parownica SC 4 Deluxe Iron
SC 4 Deluxe umożliwia wygodne, nieprzerwane czyszczenie parowe, w tym prasowanie parowe i doskonałe przechowywanie akcesoriów bezpośrednio na urządzeniu.
Parownica SC 4 Deluxe Iron czyści z mocą 4,0 barów i eliminuje do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich bakterii domowych²⁾ na twardych powierzchniach. Zbiornik można łatwo wyjąć i napełnić, co gwarantuje nieprzerwane czyszczenie. Bardzo duży zintegrowany schowek na akcesoria gwarantuje wygodne przechowywanie akcesoriów, kabli i węża bezpośrednio na urządzeniu. Inne funkcje obejmują podświetlaną taśmą LED do wyświetlania trybu pracy, ssawkę podłogową EasyFix z ruchomym przegubem dla maksymalnej ergonomii, innowacyjną technologię lameli, praktyczny system rzepów do ściereczki do czyszczenia podłóg oraz różne akcesoria do usuwania uporczywych zabrudzeń na płytkach, płytach grzewczych i okapach oraz w szczelinach i fugach. Dzięki trzystopniowej regulacji strumień pary, może być zawsze idealnie dostosowany do powierzchni i zabrudzeń. Parownica skraca również czas prasowania o około 50%.
Cechy i zalety
Dodatkowy zbiornik na wodę można łatwo wyjąć i napełnićCzyszczenie bez przerw, wygodne napełnianie zbiornika wodą.
Wygodny schowek na akcesoria i pozycja parkingWygodne przechowywanie akcesoriów, rury przedłużającej, przewodu zasilającego i węża parowego. Pozycja postojowa ułatwiająca parkowanie dyszy podłogowej podczas przerw w pracy.
Dioda LED na urządzeniuCzerwony kolor diody LED informuje o nagrzewaniu się urządzenia. Zielony kolor diody LED – o gotowości do pracy.
Żelazko parowe EasyFinish
- Żelazko parowe z automatycznym wyłączaniem i lekką stopą.
Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem mocowania pada za pomocą rzepa.
- Doskonałe rezultaty czyszczenia podłóg w domu dzięki dyszy podłogowej z lamelkami.
- Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
- Ciągły kontakt z czyszczoną powierzchnią i łatwe operowanie dzięki ruchomemu przegubowi.
Wielofunkcyjne akcesoria
- Efektywne czyszczenie różnych powierzchni.
Ściereczka do czyszczenia podłóg i osłona dyszy ręcznej
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Blokada pistoletu parowego
- Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.
Trójstopniowa regulacja przepływu pary
- Przepływ pary można dostosować do powierzchni i poziomu zabrudzenia.
Włącznik na urządzeniu
- Łatwe włączanie i wyłączanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Certyfikat¹⁾
|Zabija do 99,999% koronawirusów¹⁾ i 99,99% bakterii²⁾
|Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)
|ok. 130
|Moc grzałki (W)
|2200
|Maksymalne ciśnienie pary (bar)
|4
|Długość przewodu zasilającego (m)
|5
|Czas nagrzewania (min)
|3
|Pojemność kotła (l)
|0,5
|Pojemność zbiornika (l)
|1,3
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|10,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). / ²⁾ Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae).
Zakres dostawy
- Uniwersalna ściereczka podłogowa EasyFix: 1 szt.
- Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną: 1 szt.
- Proszek do odkamieniania: 3 szt.
- Dysza punktowa
- Dysza ręczna
- Szczotka okrągła, czarna: 1 szt.
- Szczotka szczelinowa
- Żelazko parowe EasyFinish
- Ssawka podłogowa: EasyFix
- Ilość rur parowych: 2 szt.
- Długość rur parowych: 0.5 m
Wyposażenie
- Bezpieczna blokada
- Zawór bezpieczeństwa
- Regulacja ilości pary: na urządzeniu (trzyetapowo)
- Zbiornik: można wyjmować i uzupełniać w razie potrzeby
- Wąż parowy z pistoletem: 2.3 m
- Podłączenie dla żelazka parowego
- Zintegrowany włącznik / wyłącznik
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Krany
- Umywalka
- Płytki
- Okna i powierzchnie szklane
- Okapy
- Płyty grzewcze
- Prasowanie
- Fugi
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.