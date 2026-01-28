Robot sprzątający RCV 3 wyczyści posadzki dzięki temu więcej czasu można poświęcić na przyjemności. Po uruchomieniu RCV 3 systematycznie oraz w autonomiczny sposób wyczyści Twoje twarde posadzki, jak również dywany z niskim włosiem. Obrotowa szczotka, a w przypadku obszarów znajdujących się wzdłuż krawędzi, szczotka boczna i wentylator sprawiają, że suche zanieczyszczenia trafiają prosto do wbudowanego zbiornika zanieczyszczeń. Tam, gdzie jest to konieczne, odkurzacz automatyczny RCV 3 nie tylko odkurza, ale także wyciera posadzkę na mokro. Akumulator robota sprzątającego RCV 3 można regularnie doładowywać, a po skończeniu czyszczenia urządzenie zawsze wraca do stacji ładującej. Aplikacja umożliwia RCV 3 poznawanie otoczenie i automatycznie tworzy mapy pomieszczeń dzięki wykrywaniu otoczenia (LiDAR). Każde pomieszczenie może być czyszczone w spersonalizowany sposób. Wybrane pomieszczenia mogą być odkurzane, mopowane, bądź też pozostawione bez czyszczenia. Dodatkowo czujniki chronią urządzenie przed upadkiem na przykład ze schodów. Robota sprzątającego RCV 3 można wygodnie uruchomić w aplikacji zgodnie ze spersonalizowanym harmonogramem lub naciskając przycisk znajdujący się na urządzeniu. Gdy robot będzie potrzebował Twojej pomocy usłyszysz odpowiedni komunikat.