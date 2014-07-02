Środek do czyszczenia szkła w koncentracie, 4 x 20 ml, 20ml

W praktycznych zestawach opakowań. Do czyszczenia wszelkich odpornych na działanie gładkich powierzchni, takich jak szyby, lustra, kabiny prysznicowe. Po jego zastosowaniu z oczyszczonych powierzchni woda spływa szybciej a ponowne zabrudzenie nie następuje szybko. Stosować przy użyciu Wet Vac WV50 lub WV75.