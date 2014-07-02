Środek do czyszczenia szkła w koncentracie, 4 x 20 ml, 20ml

W praktycznych zestawach opakowań. Do czyszczenia wszelkich odpornych na działanie gładkich powierzchni, takich jak szyby, lustra, kabiny prysznicowe. Po jego zastosowaniu z oczyszczonych powierzchni woda spływa szybciej a ponowne zabrudzenie nie następuje szybko. Stosować przy użyciu Wet Vac WV50 lub WV75.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 4 x 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 20
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 225 x 115 x 25
Środek do czyszczenia szkła w koncentracie, 4 x 20 ml, 20ml
Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Dzielone okna (szprosy)
  • Lustra
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Kabiny przysznicowe