Myjka do okien WV 4-4 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Czyszczenie bez smug: myjka do okien z innowacyjną, silikonową listwą zbierającą zachwyca możliwością wszechstronnego użytkowania i długim czasem pracy. 4 V akumulator Kärcher Battery Power i ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem.

Myjka do okien WV 4-4 Plus cechuje się wymiennym akumulatorem, wskaźnikiem LED pokazującym stan naładowania akumulatora oraz innowacyjną, silikonową listwą zbierającą, która umożliwia mycie okien aż do samej posadzki. Sprytne połączenie butelki ze spryskiwaczem i ściereczki do wycierania z mikrofibry, a także funkcja zasysania myjki do okien, gwarantują lśniące szyby - bez smug i osadów. Można z łatwością wyczyścić wszystkie gładkie powierzchnie. Mycie okien przy pomocy ergonomicznej myjki do okien Kärcher WV 4-4 Plus jest wyjątkowo higieniczne, ponieważ podczas opróżniania i czyszczenia zbiornika nie ma bezpośredniego kontaktu z brudną wodą. 4 V wymienny akumulator Kärcher Battery Power nie jest dostarczony z urządzeniem. Kompatybilne ze wszystkimi 4 V urządzeniami Kärcher Battery Power.

Cechy i zalety
Myjka do okien WV 4-4 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wymienny 4 V akumulator Kärcher Battery Power jest dostępny jako oddzielne akcesorium
Dodatkowy akumulator zapewnia elastycznośc użytkowania oraz wydłużony czas pracy urządzenia. Długie, bezpieczne i wydajne użytkowanie zapewnione przez ogniwa litowo jonowe. Kompatybilne z 4 V urządzeniami Kärcher Battery Power.
Myjka do okien WV 4-4 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki): Do produkcji listwy belki ssącej wykorzystana została technologia płynnego silikonu
Innowacyjna i długa belka ssąca zapewnia jeszcze bardziej elastyczne czyszczenie.
Myjka do okien WV 4-4 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wskaźnik LED pokazuje czas pracy urządzenia
3 diody LED wskazują aktualny stan naładowania urządzenia.
Szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika z brudną wodą
  • Łatwe opróżnianie i czyszczenie zbiornika do brudnej wody bez kontaktu z wodą lub zanieczyszczeniami.
Cicha praca
  • Ciche działanie myjki do okien sprawia, że praca jest jeszcze bardziej przyjemna.
Oryginalne urządzenie Kärcher
  • Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
Trzy razy szybciej
  • Trzy razy szybsze czyszczenie okien dzięki akumulatorowo zasilanej myjce do okien.
Bez smug i zacieków
  • Elektroniczne zasysanie wody pozwoli zapomnieć o zaciekach.
Różnorodne zastosowania
  • Urządzenie odpowiednie do czyszczenie wszystkich gładkich powierzchni.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 4 V
Szerokość ssawki (mm) 280
Pojemność zbiornika brudnej wody (ml) 150
Napięcie (V) nominalna 3,6 - 3,7 - maks. 4,2
Pojemność baterii (Ah) 2,5
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 120 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 40 (2,5 Ah)
Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 133 x 281 x 311

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
  • Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml

Wyposażenie

  • Ssawka
Myjka do okien WV 4-4 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Wideo

Zastosowania
  • Gładkie powierzchnie
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Flizy
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.