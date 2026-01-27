Myjka do okien WV 4-4 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Czyszczenie bez smug: myjka do okien z innowacyjną, silikonową listwą zbierającą zachwyca możliwością wszechstronnego użytkowania i długim czasem pracy. 4 V akumulator Kärcher Battery Power i ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem.
Myjka do okien WV 4-4 Plus cechuje się wymiennym akumulatorem, wskaźnikiem LED pokazującym stan naładowania akumulatora oraz innowacyjną, silikonową listwą zbierającą, która umożliwia mycie okien aż do samej posadzki. Sprytne połączenie butelki ze spryskiwaczem i ściereczki do wycierania z mikrofibry, a także funkcja zasysania myjki do okien, gwarantują lśniące szyby - bez smug i osadów. Można z łatwością wyczyścić wszystkie gładkie powierzchnie. Mycie okien przy pomocy ergonomicznej myjki do okien Kärcher WV 4-4 Plus jest wyjątkowo higieniczne, ponieważ podczas opróżniania i czyszczenia zbiornika nie ma bezpośredniego kontaktu z brudną wodą. 4 V wymienny akumulator Kärcher Battery Power nie jest dostarczony z urządzeniem. Kompatybilne ze wszystkimi 4 V urządzeniami Kärcher Battery Power.
Cechy i zalety
Wymienny 4 V akumulator Kärcher Battery Power jest dostępny jako oddzielne akcesoriumDodatkowy akumulator zapewnia elastycznośc użytkowania oraz wydłużony czas pracy urządzenia. Długie, bezpieczne i wydajne użytkowanie zapewnione przez ogniwa litowo jonowe. Kompatybilne z 4 V urządzeniami Kärcher Battery Power.
Do produkcji listwy belki ssącej wykorzystana została technologia płynnego silikonuInnowacyjna i długa belka ssąca zapewnia jeszcze bardziej elastyczne czyszczenie.
Wskaźnik LED pokazuje czas pracy urządzenia3 diody LED wskazują aktualny stan naładowania urządzenia.
Szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika z brudną wodą
- Łatwe opróżnianie i czyszczenie zbiornika do brudnej wody bez kontaktu z wodą lub zanieczyszczeniami.
Cicha praca
- Ciche działanie myjki do okien sprawia, że praca jest jeszcze bardziej przyjemna.
Oryginalne urządzenie Kärcher
- Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do okien.
Trzy razy szybciej
- Trzy razy szybsze czyszczenie okien dzięki akumulatorowo zasilanej myjce do okien.
Bez smug i zacieków
- Elektroniczne zasysanie wody pozwoli zapomnieć o zaciekach.
Różnorodne zastosowania
- Urządzenie odpowiednie do czyszczenie wszystkich gładkich powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 4 V
|Szerokość ssawki (mm)
|280
|Pojemność zbiornika brudnej wody (ml)
|150
|Napięcie (V)
|nominalna 3,6 - 3,7 - maks. 4,2
|Pojemność baterii (Ah)
|2,5
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 120 (2,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|ok. 40 (2,5 Ah)
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|133 x 281 x 311
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
- Środki czyszczące: RM 503 Window Vac, 20 ml
Wyposażenie
- Ssawka
Wideo
Zastosowania
- Gładkie powierzchnie
- Okna i powierzchnie szklane
- Lustra
- Flizy
- Blaty stołów wykonane ze szkła
- Płytki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.