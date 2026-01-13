Zestaw podłączeniowy
Do zasilania wodą wodociągową węży ogrodowych zamontowanych na bębnach i wózkach. Wykonany z materiałów najwyższej jakości.
Kompatybilny ze wszystkimi wózkami i bębnami Kärcher. Z adapterem na kran G 3/4 i redukcją G1/2 (2.645-006.0). 2 uniwersalne szybkozłącza (2.645-095.0). Wąż PrimoFlex® 1,5 m 5/8".
Cechy i zalety
1,5 m wąż 5/8" PrimoFlex®
2 uniwersalne szybkozłącza (2.645-191.0)
- Nadaje się do wszystkich węży ogrodowych
Podłączanie wózka na wąż do źródła wody
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|5/8″
|Długość węża (m)
|1,5
|Średnica gwintu
|G3/4
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|210 x 210 x 58
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.