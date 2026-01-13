Dane techniczne

Średnica 5/8″ Długość węża (m) 1,5 Średnica gwintu G3/4 Kolor żółty Waga (kg) 0,2 Waga z opakowaniem (kg) 0,3 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 210 x 210 x 58

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.