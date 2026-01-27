Szczotka elektryczna KB 5

Bezprzewodowa szczotka elektryczna KB 5 dzięki zasilaniu za pomocą akumulatora i kompaktowym rozmiarom jest zawsze pod ręką, gotowa do pracy. Urządzenie w kolorze białym.

Bezprzewodowa szczotka elektryczna KB 5 to idealne urządzenie do czyszczenia podłóg twardych i dywanów. Doskonale nadaje się do drobnych porządków w tzw. „międzyczasie”. Jest przy tym wygodniejsza i szybsza niż tradycyjna miotła, a jej użycie wymaga zdecydowanie mniej wysiłku niż użycie odkurzacza. Model KB 5 jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym i zapewnia wyjątkową wydajność czyszczenia w kompaktowej obudowie. Ta lekka i zajmująca niewiele miejsca bezprzewodowa szczotka elektryczna usuwa widoczne zabrudzenia dzięki uniwersalnej szczotce. Obrotowy przegub pozwala sprzątać pod krzesłami i meblami. Szczotka bez problemu czyści schody i skutecznie zamiata do krawędzi. Może być używana do ergonomicznej pracy bez konieczności schylania się i posiada funkcję automatycznego włączania/wyłączania, a także wygodny pojemnik na odpady, który można wyjąć i opróżnić.

Cechy i zalety
Szczotka elektryczna KB 5: Kärcher Adaptive Cleaning System
Kärcher Adaptive Cleaning System
Niezawodnie usuwa śmieci ze wszystkich podłóg Dokładnie zamiata nawet bezpośrednio przy krawędziach. Ulepszony kształt zbiornika zanieczyszczeń gwarantuje lepsze zbieranie śmieci.
Szczotka elektryczna KB 5: Łatwe opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia
Łatwe opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia
Szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń bez kontaktu z brudem.
Szczotka elektryczna KB 5: Ruchomy podwójny przegub
Ruchomy podwójny przegub
Możliwość dowolnego manipulowania rączką we wszystkich kierunkach. Wygodna w manewrowaniu. Łatwe zamiatanie pod meblami.
Przycisk automatycznego włączania i wyłączania
  • Wygodne włączanie i wyłączanie.
  • Szybka i intuicyjna.
  • Brak konieczności schylania się podczas sprzątania.
Szczotka uniwersalna
  • Zbiera zanieczyszczenia z podłóg twardych i dywanów.
  • Łatwo usuwa włosy z dywanu.
  • Możliwość zamiatania blisko ścian.
Łatwa w wymianie szczotka uniwersalna
  • Szyba i łatwa obsługa jedną ręką.
  • Ułatwia czyszczenie uniwersalnej szczotki.
Bateria litowo-jonowa
  • Czas pracy na baterii wynosi do 30 minut przy zamiataniu twardych podłóg.
  • Brak "efektu pamięci".
  • Zawsze gotowe do użycia.
Zajmuje niewiele miejsca
  • Prosty design i niewielkie wymiary.
  • Wygodna w przechowywaniu.
Pozycja parking
  • Wygodne odstawianie urządzenia podczas przerw w pracy
Niska waga
  • Łatwość transportu i manewrowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Szerokośc robocza szczotki uniwersalnej (mm) 210
Pojemność zbiornika (ml) 370
Napięcie baterii (V) 3,6
Czas pracy baterii podczas sprzątania podłóg twardych (min) 30
Czas pracy baterii podczas sprzątania dywanów (min) 20
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 0,8
Ciężar z akumulatorem (kg) 1,2
Waga z opakowaniem (kg) 1,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 215 x 230 x 1120

Zakres dostawy

  • Ładowarka

Wyposażenie

  • Szczotka uniwersalna: Możliwość zdemontowania
Szczotka elektryczna KB 5
Szczotka elektryczna KB 5
Szczotka elektryczna KB 5
Szczotka elektryczna KB 5

Wideo

Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Dywany
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Schody
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.