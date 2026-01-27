Nieważne czy chodzi o zamiatanie płatków kwiatów na wiosnę, piasku w lecie, liści jesienią czy żwiru zimią - nowa zamiatarka Kärcher S 6 Twin jest odpowiednia do czyszczenia wokół domu i ogrodu przez cały rok. Jest bardzo skutecznym urządzeniem: dzięki szczotce walcowej, 2 szczotkom bocznym i szerokości zamiatania 860 mm ze szczotkami bocznymi, bez trudu zamiecie do 3000 m² na godzinę. Jest ergonomiczna: uchwyt prowadzący można ustawić w 2 pozycjach i dostosować do wzrostu danego użytkownika. Zapewnia czystość: zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do 38 litrowego zbiornika. Przy jego opróżnianiu nie ubrudzisz rąk. Kolejną zaletą jest dodatkowa regulacja wysokości szczotek bocznych, co umożliwia dopasowanie nacisku szczotek do rodzaju zabrudzeń. Dzięki temu zawsze osiągniesz optymalne rezultaty zamiatania. S 6 Twin można również łatwo złożyć dzięki uchwytowi nożnemu na obudowie. Złożona – podczas przechowywania zajmuje niewiele miejsca. Zamiatarkę szybko przygotujesz do pracy dzięki mocowaniu szczotek bocznych bez użycia narzędzi.