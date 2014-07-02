Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 15/120

Urządzenie charakteryzuje się doskonałą skutecznością usuwania zanieczyszczeń (jest skuteczniejsze o ok. 40 % od swojego poprzednika IB 15/80 m.in dzięki nowym dyszom strumieniowym).

Zoptymalizowany przepływ powietrza gwarantuje delikatny transport pelet, dzięki czemu ich ostre brzegi nie ulegają wygładzeniu i gwarantują pełną siłę usuwania zabrudzeń. Zintegrowany separator wodno-olejowy odfiltrowuje kondensat od skopresowanego powietrza, dzięki czemu jest ono suche i wolne od oleju, co zapobiega oblodzeniu maszyny.

Cechy i zalety
Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 15/120: Możliwość przypięcia skrzynki na akcesoria z tyłu urządzenia
Dysze i narzędzia są łatwo dostępne na urządzeniu. Skrzynka na akcesoria jest mocowana z tyłu dzięki czemu trudniej ją zanieczyścić.
Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 15/120: Wysoka mobilność
Urządzenie jest stabilne dzięki pneumatycznym kołom i nisko położonemu środkowi ciężkości. Uchwyty z przodu i z tyłu urządzenia ułatwiają jego transport po schodach.
Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 15/120: Automatyczne opróżnianie pozostałości lodu
Przycisk z boku urządzenia "zrzut pozostałego suchego lodu" ze zbiornika. Zabezpiecza urządzenie przed zamarzaniem. Urządzenie nie zamarza.
Zbiornik na suchy lód wzmacniany tworzywem z włókna szklanego
  • Optymalna izolacja suchego lodu.
  • Brak kondensacji.
  • Urządzenie nie zamarza.
Wydajny przepływ przez urządzenie
  • Suchy lód jest transportowany z urządzenia do dyszy bez jej uszkadzania.
  • Maksymalna moc czyszczenia z dyszą.
Zwijany przewód uziemiający
  • Łatwe uziemienie czyszczonego przedmiotu (metalowego).
  • Zabezpieczenie przed przeskokiem ładunku elektrycznego z użytkownika na czyszczony przedmiot.
  • Poprawiony komfort użytkowania.
Zintegrowany separator olejowy
  • Urządzenie nie zamarza.
Uchwyt na pistolet
  • Trzpień pozwalający na wygodne przechowywanie i przezbrajanie dysz pistoletu.
  • Doskonała pozycja do zmiany ssawek.
Skrzynka na akcesoria
  • Wysoka funkcjonalność.
Specyfikacja

Dane techniczne

Moc przyłącza (kW) 0,6
Obudowa / rama Stal nierdzewna (1.4301)
Długość przewodu zasilającego (m) 7
Ciśnienie powietrza (bar/MPa) 2 - 16 / 0,2 - 1,6
Jakość powietrza Suchy i wolny od oleju
Wydatek powietrza (m³/min) 2 - 12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 125
Pojemność zbiornika suchego lodu (kg) 40
Średnica granulek suchego lodu (mm) 3
Zużycie suchego lodu (kg/h) 30 - 120
Liczba faz (Ph) 1
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Napięcie (V) 220 - 240
Waga bez akcesoriów (kg) 91
Waga z akcesoriami (kg) 101,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1000 x 800 x 1300

Zakres dostawy

  • Skrzynka na wyposażenie
  • Smar do dyszy
  • Dysza płaska
  • Wkładka dyszy płaskiej: 8 mm
  • Płaski klucz do wymiany dysz: 2 szt.
  • Okrągła dysza punktowa, XL, długa
  • Wąż przyłączeniowy pistoletu z szybkozłączem
  • Pistolet (ergonomiczny i bezpieczny)

Wyposażenie

  • Przełącznik "powietrze i lód" lub "powietrze"
  • Zegar elektroniczny
  • Automatyczne zwijanie kabla odprowadzającego ładunki elektryczne
  • Separator wody i oleju

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie form odlewniczych.
  • Usuwanie naddatków z części z tworzyw sztucznych.
  • Czyszczenie narzędzi kuźniczych.
  • Czyszczenie systemów napełniających i miksujących
  • Czyszczenie systemów transportowych
  • Czyszczenie pieców.
  • Czyszczenie pras drukarskich.
  • Czyszczenie maszyn do obróbki drewna.
  • Czyszczenie generatorów, turbin, szaf sterowniczych i wymienników ciepła.
Akcesoria