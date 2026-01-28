Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą moc ssania i mniejszą liczbę przerw w pracy. Odkurzacz posiada certyfikat dla klasy pyłów L. Gwarantowany stopień separacji pyłu to 99 % zgodny z normą EN 60335-2-69. Płaski, falisty filtr umieszczono w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami przy wymianie filtra, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Dzięki niskiej masie odkurzacz jest niezwykle łatwy w przenoszeniu. Zbiornik na zanieczyszczenia ma pojemność 30 litrów.