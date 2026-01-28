Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap L
Sprawdzony odkurzacz uniwersalny z wydajnym i cicho pracującym systemem półautomatycznego oczyszczania filtra Ap. Odkurzacz wyposażono w ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury.
Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą moc ssania i mniejszą liczbę przerw w pracy. Odkurzacz posiada certyfikat dla klasy pyłów L. Gwarantowany stopień separacji pyłu to 99 % zgodny z normą EN 60335-2-69. Płaski, falisty filtr umieszczono w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami przy wymianie filtra, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Dzięki niskiej masie odkurzacz jest niezwykle łatwy w przenoszeniu. Zbiornik na zanieczyszczenia ma pojemność 30 litrów.
Cechy i zalety
Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego
- Bezpieczne mocowanie rur o różnej długości i średnicy.
- Wygodne przechowywanie kabla zasilającego na urządzeniu.
Obudowa filtra łatwa w demontażu
- Bezpyłowy demontaż filtra.
- Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem filtra.
Łatwe przechowywanie akcesoriów na odkurzaczu
- Akcesoria są bezpiecznie przechowywane na obudowie i zawszę "pod ręką".
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|30
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|11,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|15,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|525 x 370 x 560
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.5 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Płaski filtr falisty: Celuloza
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra A
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Zastosowania
- Wiele różnych zastosowań
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.