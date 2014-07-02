Dzięki szorowarce BRC 45/45 C Ep możliwe jest zarówno szybkie pośrednie czyszczenie dywanów metodą I-Capsolation, jak i dokładne czyszczenie dywanów metodą spryskująco-odsysającą. Szorowarka BRC 45/45 C Ep może być również elastycznie stosowana do selektywnego usuwania plam. Niezawodnie usuwa zanieczyszczenia i odświeża dywan. Po czyszczeniu pośrednim dywan jest już suchy i po 20 minutach nadaje się do chodzenia. Dzięki kompaktowej konstrukcji maszyna może być również używana w miejscach publicznych. Dzięki wydajności powierzchniowej do 800 m² w przypadku czyszczenia pośredniego i do 350 m² w przypadku czyszczenia dokładnego szorowarka BRC 45/45 C Ep jest idealna do większych powierzchni.