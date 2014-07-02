Automat do wykładzin BRC 45/45 C Ep
Kompaktowe urządzenie do dokładnego i pośredniego czyszczenia wykładzin dywanowych na średnich powierzchniach od 350 do 1000 m². Kierunek czyszczenia do przodu i do tyłu z 2 przeciwbieżnymi szczotkami walcowymi zapewniającymi dokładne czyszczenie włókien.
Dzięki szorowarce BRC 45/45 C Ep możliwe jest zarówno szybkie pośrednie czyszczenie dywanów metodą I-Capsolation, jak i dokładne czyszczenie dywanów metodą spryskująco-odsysającą. Szorowarka BRC 45/45 C Ep może być również elastycznie stosowana do selektywnego usuwania plam. Niezawodnie usuwa zanieczyszczenia i odświeża dywan. Po czyszczeniu pośrednim dywan jest już suchy i po 20 minutach nadaje się do chodzenia. Dzięki kompaktowej konstrukcji maszyna może być również używana w miejscach publicznych. Dzięki wydajności powierzchniowej do 800 m² w przypadku czyszczenia pośredniego i do 350 m² w przypadku czyszczenia dokładnego szorowarka BRC 45/45 C Ep jest idealna do większych powierzchni.
Cechy i zalety
Pływająca głowica szczotki z przeciwbieżnymi szczotkami walcowymi
- Dwie szczotki walcowe zapewniają wysoką wydajność czyszczenia.
- Głęboko czyści runo wykładziny z dwóch stron.
- Nieprzerwany kontakt z wykładziną nawet na nierównym podłożu.
Kierunek pracy - przód i tył
- Kierunek pracy regulowany względem wykładziny.
- Kierunek czyszczenia wybierany za pomocą składanego uchwytu.
- Ergonomiczna pozycja robocza do czyszczenia dywanów – do przodu i do tyłu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność czyszczenia (dogłębne / kapsułkowanie) (m²/h)
|350 / 1000
|Wydatek powietrza (l/s)
|45
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|300 / 30
|Ciśnienie spryskiwania (czyszczenie zachowawcze) (bar)
|3,5
|Ciśnienie spryskiwania (dogłębne czyszczenie) (bar)
|7
|Wydajność spryskiwania (czyszczenie zachowawcze) (l/min)
|0,7
|Wydajność spryskiwania (czyszczenie dogłębne) (l/min)
|3,2
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|450
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|45 / 38
|Moc turbiny (W)
|1100
|Moc silnika szczotkowego (W)
|600
|Waga bez akcesoriów (kg)
|75
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Zakres dostawy
- Ilość szczotek walcowych: 2 szt.
Wyposażenie
- Kierunek pracy: Do przodu lub do tyłu
- Metoda kapsułkowania
Akcesoria
