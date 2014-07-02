Dlaczego warto postawić na zamiatarki miejskie Kärcher?

Pojazdy komunalne do zamiatania marki Kärcher mają wiele zalet. Oto najważniejsze z nich:

Duża moc mimo kompaktowych wymiarów

Zamiatarki Kärcher świetnie radzą sobie w zatłoczonych przestrzeniach miejskich. Dwie osie skrętne i kompaktowe wymiary zapewniają doskonałą manewrowość. Urządzenia mieszczą się nawet na wąskich ulicach i ciasnych zakrętach. To szczególnie ważne w centrach miast i historycznych dzielnicach.

Całoroczna gotowość

Wielofunkcyjność to znak rozpoznawczy tych maszyn. Niektóre zamiatarki miejskie mogą pracować również jako odśnieżarki albo pojazdy podlewające po zamontowaniu dodatkowego osprzętu. Praca jest możliwa przy ujemnych temperaturach, dzięki czemu czyszczenie po zimie (np. piachu i błota pośniegowego) nie stanowi problemu.

Nowoczesna filtracja

Wysokie zapylenie? Urządzenia radzą sobie z tym problemem, dzięki mechaniczno-podciśnieniowym systemom zbierania oraz filtrom. Niektóre modele zamiatarek wyposażone są w filtry, które wychwytują nawet mikropyły klasy PM1, chroniąc zdrowie mieszkańców i środowisko.

Oszczędność i trwałość

Hydraulicznie regulowany nacisk szczotki pozwala optymalnie dostosować siłę nacisku zamiatarki miejskiej do rodzaju nawierzchni. Przekłada się to na dokładniejsze zamiatanie oraz wolniejsze zużycie części eksploatacyjnych.

Komfort pracy

Kabina operatora jest przestronna, a ergonomiczny kokpit z kolorowym wyświetlaczem i intuicyjnymi przyciskami przy kierownicy ułatwia sterowanie. Wspomaganie kierownicy, systemy bezpieczeństwa i wysoki standard wyciszenia sprawiają, że praca nie męczy – nawet przy długich zmianach.