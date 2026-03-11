หัวฉีดโฟมบรรจุ 0.3 l
หัวฉีดโฟมพร้อมโฟมทรงพลังทำความสะอาดพื้นผิวทุกประเภทได้อย่างง่ายดายเช่น สีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แก้วหรือหินขนาด 0.3 ลิตร
หัวฉีดโฟมพร้อมโฟมทรงพลังพิเศษทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายทุกพื้นผิวเช่น สีแก้วหรือหิน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์, โรงเรียนดนตรี, สวนเฟอร์นิเจอร์, อาคาร, บันได, คาราวาน, เส้นทาง, ผนัง, ผ้าม่าน, ลาน, ไดรฟ์ ฯลฯ ภาชนะขนาด 0.3 ลิตร เติมผงซักฟอกคาร์เชอร์ลงในหัวฉีดโฟมโดยตรงและเชื่อมต่อกับปืน เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันในประเทศทุกรุ่นของKärcher K2 - K7 เหมาะสำหรับใช้กับKärcher Ultra Foam Cleaner
คุณสมบัติและจุดเด่น
ง่ายต่อการเปลี่ยน RM ต่างๆ
- ใช้งานง่ายมาก
โฟมที่มีประสิทธิภาพ
- ทำความสะอาดได้ง่ายทุกพื้นผิว
ภาชนะบรรจุผงซักฟอกใส
- เนื้อหาที่มองเห็นได้เสมอ
ปรับระดับเจ็ทได้
- สำหรับทำความสะอาดง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.267
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|265 x 265 x 90
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- เรือนกระจก
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- ระเบียง
- ผนังภายนอกอาคาร
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง
- Mobile homes
- บันได