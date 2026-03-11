หัวฉีดโฟมบรรจุ 0.3 l

หัวฉีดโฟมพร้อมโฟมทรงพลังทำความสะอาดพื้นผิวทุกประเภทได้อย่างง่ายดายเช่น สีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แก้วหรือหินขนาด 0.3 ลิตร

หัวฉีดโฟมพร้อมโฟมทรงพลังพิเศษทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายทุกพื้นผิวเช่น สีแก้วหรือหิน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์, โรงเรียนดนตรี, สวนเฟอร์นิเจอร์, อาคาร, บันได, คาราวาน, เส้นทาง, ผนัง, ผ้าม่าน, ลาน, ไดรฟ์ ฯลฯ ภาชนะขนาด 0.3 ลิตร เติมผงซักฟอกคาร์เชอร์ลงในหัวฉีดโฟมโดยตรงและเชื่อมต่อกับปืน เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันในประเทศทุกรุ่นของKärcher K2 - K7 เหมาะสำหรับใช้กับKärcher Ultra Foam Cleaner

คุณสมบัติและจุดเด่น
ง่ายต่อการเปลี่ยน RM ต่างๆ
  • ใช้งานง่ายมาก
โฟมที่มีประสิทธิภาพ
  • ทำความสะอาดได้ง่ายทุกพื้นผิว
ภาชนะบรรจุผงซักฟอกใส
  • เนื้อหาที่มองเห็นได้เสมอ
ปรับระดับเจ็ทได้
  • สำหรับทำความสะอาดง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.267
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 265 x 265 x 90
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • เรือนกระจก
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • ระเบียง
  • ผนังภายนอกอาคาร
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง
  • Mobile homes
  • บันได