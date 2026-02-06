H 10 Q HR high pressure hose
เพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็วและสะดวกสบาย: สายฉีดทดแทนแรงดันสูงความยาว 10 เมตรสามารถต่อเข้ากับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ในคลาส K 4 ถึง K 7 ได้อย่างง่ายดายด้วยม้วนท่อและอะแดปเตอร์ Quick Connect ตั้งแต่ปีที่ผลิต 2009 หรือใหม่กว่า สายฉีดน้ำแรงดันสูงยาว 10 เมตร และเหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 60°C และแรงดันสูงสุด 180 บาร์
คุณสมบัติและจุดเด่น
สายยางสำรอง 10 ม
- รัศมีการทำงานขนาดใหญ่
อะแดปเตอร์ Quick Connect
- สายฉีดน้ำแรงดันสูงที่เคลื่อนย้ายง่าย เสียบเข้าและดึงออกจากอุปกรณ์และปืนฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและไม่เปลืองแรง
ระบบคลัปด่วน
- สำหรับทำความสะอาดง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.89
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.104
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|245 x 264 x 65