H 10 Q HR high pressure hose

สายฉีดแรงดันสูงพร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เพื่อการยึดที่รวดเร็ว สำหรับอุปกรณ์ของคาร์เชอร์ทั้งหมดในคลาส K 4-K 7 ที่มีม้วนท่อ (ตั้งแต่ปีที่ผลิต 2009 หรือใหม่กว่า) สายฉีดน้ำแรงดันสูงยาว 10 เมตร และเหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 60°C และแรงดันสูงสุด 180 บาร์

คุณสมบัติและจุดเด่น
สายยางสำรอง 10 ม
  • รัศมีการทำงานขนาดใหญ่
อะแดปเตอร์ Quick Connect
  • สายฉีดน้ำแรงดันสูงที่เคลื่อนย้ายง่าย เสียบเข้าและดึงออกจากอุปกรณ์และปืนฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและไม่เปลืองแรง
ระบบคลัปด่วน
  • สำหรับทำความสะอาดง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.89
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.104
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 245 x 264 x 65
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
อุปกรณ์เสริม