แผ่นกรอง HEPA 13*
ตัวกรอง HEPA 13 สามารถกรองอนุภาคทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.3 µm ได้อย่างน่าเชื่อถือ 99.95% ตัวกรองประสิทธิภาพสูงพิเศษมีตราประทับที่ซับซ้อนเป็นพิเศษเพื่อป้องกันละอองเกสรดอกไม้เชื้อราแบคทีเรียและมูลไรฝุ่น
คุณสมบัติและจุดเด่น
เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นKärcher DS พร้อมตัวกรองน้ำ
การกรองเรณูที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้สปอร์ของเชื้อราแบคทีเรียและมูลไรฝุ่น
เปลี่ยนได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|1
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.136
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.175
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|165 x 111 x 55