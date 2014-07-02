แผ่นกรอง HEPA 13*

ตัวกรอง HEPA 13 สามารถกรองอนุภาคทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.3 µm ได้อย่างน่าเชื่อถือ 99.95% ตัวกรองประสิทธิภาพสูงพิเศษมีตราประทับที่ซับซ้อนเป็นพิเศษเพื่อป้องกันละอองเกสรดอกไม้เชื้อราแบคทีเรียและมูลไรฝุ่น

คุณสมบัติและจุดเด่น
เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นKärcher DS พร้อมตัวกรองน้ำ
การกรองเรณูที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้สปอร์ของเชื้อราแบคทีเรียและมูลไรฝุ่น
เปลี่ยนได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.136
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.175
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 165 x 111 x 55
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้