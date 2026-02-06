Accessory set QC *Basic Line
ชุดอัปเกรด 7.5 เมตรสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันคาร์เชอร์โดยไม่ต้องม้วนท่อผลิตตั้งแต่ปี 2535 รวมทั้งอะแดปเตอร์พลาสติกสำหรับชุดติดตั้งเพิ่มอะแดปเตอร์ Quick Connect (K 2-K 7)
ขอบเขตของการจัดหาสำหรับชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยท่อแรงดันสูง 7.5 เมตรหนึ่ง, ปืนแรงดันสูงตามหลักสรีรศาสตร์และชิ้นส่วนอะแดปเตอร์พลาสติกสำหรับการติดตั้งขั้วต่อ Quick Connect ที่ใช้งานได้จริงสำหรับชั้นเรียน K 2-K 7. เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทั้งหมด ไม่มีรีลท่อที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992
คุณสมบัติและจุดเด่น
อแดปเตอร์
- แยกท่อออกจากปืนฉีดและอุปกรณ์ได้ง่าย
ศายฉีดแรงดันสูง
- เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว
ปืนฉีดแรงดันสูง
- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.5