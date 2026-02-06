Accessory set QC *Basic Line

ชุดอัปเกรด 7.5 เมตรสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันคาร์เชอร์โดยไม่ต้องม้วนท่อผลิตตั้งแต่ปี 2535 รวมทั้งอะแดปเตอร์พลาสติกสำหรับชุดติดตั้งเพิ่มอะแดปเตอร์ Quick Connect (K 2-K 7)

ขอบเขตของการจัดหาสำหรับชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยท่อแรงดันสูง 7.5 เมตรหนึ่ง, ปืนแรงดันสูงตามหลักสรีรศาสตร์และชิ้นส่วนอะแดปเตอร์พลาสติกสำหรับการติดตั้งขั้วต่อ Quick Connect ที่ใช้งานได้จริงสำหรับชั้นเรียน K 2-K 7. เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทั้งหมด ไม่มีรีลท่อที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992

คุณสมบัติและจุดเด่น
อแดปเตอร์
  • แยกท่อออกจากปืนฉีดและอุปกรณ์ได้ง่าย
ศายฉีดแรงดันสูง
  • เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว
ปืนฉีดแรงดันสูง
  • ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.5
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
อุปกรณ์เสริม