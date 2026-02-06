HK 4 high pressure hose set *DE

อัพเกรดชุด 4 เมตร - เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงKärcher K 2 ทุกรุ่นตั้งแต่ปี 1992 (ยกเว้นเครื่องรีลท่อ) รวมถึงปืนแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ Quick Connect

ชุดอุปกรณ์เสริมรวมถึงท่อแรงดัน 4 เมตรปืนแรงดันสูงตามหลักสรีรศาสตร์และอะแดปเตอร์สำหรับการดัดแปลงอะแดปเตอร์ Quick Connect ที่ใช้งานได้จริงสำหรับ K 2 ชุดอัพเกรดที่เหมาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงKärcherทุกรุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992

คุณสมบัติและจุดเด่น
อแดปเตอร์
  • แยกท่อออกจากปืนฉีดและอุปกรณ์ได้ง่าย
ศายฉีดแรงดันสูง
  • เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว
ปืนฉีดแรงดันสูง
  • ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ (°C) สูงสุด 40
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 120
ความยาว (ม.) 4
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.061
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 551 x 190 x 188
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
อุปกรณ์เสริม