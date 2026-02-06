HK 4 high pressure hose set *DE
อัพเกรดชุด 4 เมตร - เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงKärcher K 2 ทุกรุ่นตั้งแต่ปี 1992 (ยกเว้นเครื่องรีลท่อ) รวมถึงปืนแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ Quick Connect
ชุดอุปกรณ์เสริมรวมถึงท่อแรงดัน 4 เมตรปืนแรงดันสูงตามหลักสรีรศาสตร์และอะแดปเตอร์สำหรับการดัดแปลงอะแดปเตอร์ Quick Connect ที่ใช้งานได้จริงสำหรับ K 2 ชุดอัพเกรดที่เหมาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงKärcherทุกรุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992
คุณสมบัติและจุดเด่น
อแดปเตอร์
- แยกท่อออกจากปืนฉีดและอุปกรณ์ได้ง่าย
ศายฉีดแรงดันสูง
- เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว
ปืนฉีดแรงดันสูง
- ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุณหภูมิ (°C)
|สูงสุด 40
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|120
|ความยาว (ม.)
|4
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.8
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.061
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|551 x 190 x 188