Interchangeable attachment car & bike for WB 120 and WB 100

สมบูรณ์แบบสำหรับการทำความสะอาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์: แปรงสำหรับล้างรถไมโครไฟเบอร์ Car & Bike สำหรับแปรงล้างหมุน

นวัตกรรมที่แนบมากับแปรงล้างที่ทำจากไมโครไฟเบอร์นุ่มติดอยู่กับแผ่นแปรงด้วยตัวยึดแบบตะขอและห่วงและสามารถล้างแยกต่างหากในเครื่องซักผ้าได้สูงสุด 60 ° C Car & Bike ที่แนบมาแทนกันสำหรับแปรงล้างหมุนได้รุ่น WB 120 เหมาะสำหรับทำความสะอาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ สิ่งที่แนบมานั้นเข้ากันได้กับแปรงรุ่น WB 100 รุ่นก่อนหน้า

คุณสมบัติและจุดเด่น
ตัวยึดไมโครไฟเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่พร้อมตัวยึดตะขอและห่วง
  • สิ่งที่แนบมาทดแทนสิ่งแรกและล้างทำความสะอาดได้สำหรับแปรงซักผ้าแรงดันหมุน
ทำความสะอาดอ่อนโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางเช่นสี
ถอดออกได้และล้างทำความสะอาดได้
  • ซักด้วยเครื่องได้สูงสุด 60 ° C
อุปกรณ์เสริม
  • เก่งกาจมากขึ้นสำหรับแปรงล้างหมุน
ความเข้ากันได้
  • สามารถใช้กับแปรงซักผ้าแบบหมุนได้รุ่น WB 120 และรุ่นก่อนหน้าคือแปรง WB 100
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ 75%, ใยสังเคราะห์ 25%
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.099
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.162
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 153 x 153 x 39

วิดีโอ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์