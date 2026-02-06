Interchangeable attachment car & bike for WB 120 and WB 100
สมบูรณ์แบบสำหรับการทำความสะอาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์: แปรงสำหรับล้างรถไมโครไฟเบอร์ Car & Bike สำหรับแปรงล้างหมุน
นวัตกรรมที่แนบมากับแปรงล้างที่ทำจากไมโครไฟเบอร์นุ่มติดอยู่กับแผ่นแปรงด้วยตัวยึดแบบตะขอและห่วงและสามารถล้างแยกต่างหากในเครื่องซักผ้าได้สูงสุด 60 ° C Car & Bike ที่แนบมาแทนกันสำหรับแปรงล้างหมุนได้รุ่น WB 120 เหมาะสำหรับทำความสะอาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ สิ่งที่แนบมานั้นเข้ากันได้กับแปรงรุ่น WB 100 รุ่นก่อนหน้า
คุณสมบัติและจุดเด่น
ตัวยึดไมโครไฟเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่พร้อมตัวยึดตะขอและห่วง
- สิ่งที่แนบมาทดแทนสิ่งแรกและล้างทำความสะอาดได้สำหรับแปรงซักผ้าแรงดันหมุน
ทำความสะอาดอ่อนโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางเช่นสี
ถอดออกได้และล้างทำความสะอาดได้
- ซักด้วยเครื่องได้สูงสุด 60 ° C
อุปกรณ์เสริม
- เก่งกาจมากขึ้นสำหรับแปรงล้างหมุน
ความเข้ากันได้
- สามารถใช้กับแปรงซักผ้าแบบหมุนได้รุ่น WB 120 และรุ่นก่อนหน้าคือแปรง WB 100
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์
|โพลีเอสเตอร์ 75%, ใยสังเคราะห์ 25%
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.099
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.162
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|153 x 153 x 39
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์