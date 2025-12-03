T 4xx 2020 SZ KTC

หัวเปลี่ยนคุณภาพสูงรับประกันการเปลี่ยนหัวฉีดได้ง่ายและเหมาะสำหรับน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 7 Plus, T 5 และ T 450 รวมถึงหัวฉีดสำหรับคลาสประสิทธิภาพการล้างแรงดันที่แตกต่างกัน

หัวฉีดสำรองคุณภาพสูงหมายถึงหัวฉีดเสริมใน T-Racer T 7 Plus, เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 5 และ T 450 สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มีหัวฉีดสามคู่สำหรับคลาสประสิทธิภาพการล้างด้วยแรงดันที่แตกต่างกันและวงเล็บสองอันสำหรับยึดให้อยู่กับที่ สำหรับ T-Racer T 7 Plus และ T 450 หัวฉีดกำลังสำหรับทำความสะอาดมุมและขอบรวมถึงหัวฉีดล้างสำหรับล้างบริเวณที่ทำความสะอาดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชุด

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดทดแทน
  • การเปลี่ยนหัวฉีดเก่าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • คุณภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
เจ็ทแรงดันสูง - แบน
  • แม้แต่การทำความสะอาดและคลายสิ่งสกปรกปากแข็ง
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
  • กำจัดสิ่งสกปรกอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.019
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.029
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 17 x 17 x 18

สำหรับรุ่นอื่น ๆ โปรดติดต่อพันธมิตรด้านบริการของเราหรือผู้ค้าปลีกของคาร์เชอร์