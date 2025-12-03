T 4xx 2020 SZ KTC
หัวเปลี่ยนคุณภาพสูงรับประกันการเปลี่ยนหัวฉีดได้ง่ายและเหมาะสำหรับน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 7 Plus, T 5 และ T 450 รวมถึงหัวฉีดสำหรับคลาสประสิทธิภาพการล้างแรงดันที่แตกต่างกัน
หัวฉีดสำรองคุณภาพสูงหมายถึงหัวฉีดเสริมใน T-Racer T 7 Plus, เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 5 และ T 450 สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มีหัวฉีดสามคู่สำหรับคลาสประสิทธิภาพการล้างด้วยแรงดันที่แตกต่างกันและวงเล็บสองอันสำหรับยึดให้อยู่กับที่ สำหรับ T-Racer T 7 Plus และ T 450 หัวฉีดกำลังสำหรับทำความสะอาดมุมและขอบรวมถึงหัวฉีดล้างสำหรับล้างบริเวณที่ทำความสะอาดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชุด
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดทดแทน
- การเปลี่ยนหัวฉีดเก่าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- คุณภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
เจ็ทแรงดันสูง - แบน
- แม้แต่การทำความสะอาดและคลายสิ่งสกปรกปากแข็ง
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
- กำจัดสิ่งสกปรกอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.019
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.029
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|17 x 17 x 18
สำหรับรุ่นอื่น ๆ โปรดติดต่อพันธมิตรด้านบริการของเราหรือผู้ค้าปลีกของคาร์เชอร์