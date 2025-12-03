T 450

หัวฉีดพลังงานสำหรับพลังการทำความสะอาดขั้นสูงสุดแม้ในมุมและตามขอบ: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 7 Plus T-Racer พร้อมฟังก์ชั่นการล้าง - เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและปราศจากการสาดในพื้นที่ขนาดใหญ่

เครื่องล้างพื้นผิว T 7 Plus T-Racer เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกโดยไม่ต้องสาดกลับ แขนหมุนเจ็ทคู่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวขนาดใหญ่ ร้อยละ 50 ของเวลาของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับการทำความสะอาดด้วยแลนซ์สเปรย์ การเพิ่มหัวฉีดพลังงานยังรับประกันการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพในมุมและบนขอบ และด้วยหัวฉีดล้างแบบบูรณาการสิ่งสกปรกที่หลุดออกจะถูกล้างออกจากพื้นผิวที่ทำความสะอาดอย่างง่ายดายซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในเวลาต่อมา พื้นผิวแข็งเช่นหินและคอนกรีตและพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นเช่นไม้สามารถทำความสะอาดได้โดยการปรับระยะห่างระหว่างหัวฉีดและพื้นผิวที่จะทำความสะอาด ด้วยเอฟเฟ็กต์ hovercraft ทำให้ T-Racer ง่ายต่อการควบคุมเป็นพิเศษ มีการเลือกฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพียงแค่ใช้สวิทช์เท้า แม้กระทั่งพื้นผิวแนวตั้งเช่นประตูโรงรถสามารถทำความสะอาดได้ในพริบตาด้วยมือจับที่ใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับช่วงแรงดันเครื่องซักผ้า K 4 ถึง K 7

คุณสมบัติและจุดเด่น
T 450: หัวฉีดเจ็ทหมุนได้สองอัน
หัวฉีดเจ็ทหมุนได้สองอัน
ประสิทธิภาพพื้นที่ดีเยี่ยม - เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
T 450: ป้องกันน้ำกระเซ็น
ป้องกันน้ำกระเซ็น
การทำความสะอาดที่ปราศจากน้ำกระเซ็น
T 450: มีหัวจ่ายไฟเพิ่มเติมในตัว
มีหัวจ่ายไฟเพิ่มเติมในตัว
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดมุมและขอบ ง่ายต่อการสลับระหว่างฟังก์ชั่นของแต่ละบุคคลโดยใช้สวิทช์เท้า
หัวฉีดล้างในตัว
  • สามารถคลายสิ่งสกปรกที่หลุดออกได้ทันทีบันทึกงานพิเศษหลังจากทำความสะอาด
ปรับความสูงได้
  • การปรับระยะหัวฉีดทำให้สามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่แตกต่างหลากหลาย
  • การทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางและไม่ไวเช่นไม้และหิน
ด้ามจับ
  • ทำความสะอาดพื้นผิวแนวตั้งได้ง่าย
ผลการส่งเสริม
  • น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวอยู่เหนือพื้นและรับประกันการทำความสะอาดได้ง่าย
รองชนะเลิศอันดับเลื่อน
  • น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวจะเลื่อนบนพื้นผิวในระหว่างการล้าง
ปุ่มเหยียบ
  • การสลับระหว่างฟังก์ชั่นนั้นไม่ยุ่งยากและถูกหลักสรีรศาสตร์
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.897
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 2.922
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 769 x 288 x 996

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • ระเบียง
  • ประตูโรงรถ
  • (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • ทางเดิน
อุปกรณ์เสริม