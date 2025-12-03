T 450
หัวฉีดพลังงานสำหรับพลังการทำความสะอาดขั้นสูงสุดแม้ในมุมและตามขอบ: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 7 Plus T-Racer พร้อมฟังก์ชั่นการล้าง - เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและปราศจากการสาดในพื้นที่ขนาดใหญ่
เครื่องล้างพื้นผิว T 7 Plus T-Racer เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกโดยไม่ต้องสาดกลับ แขนหมุนเจ็ทคู่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวขนาดใหญ่ ร้อยละ 50 ของเวลาของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับการทำความสะอาดด้วยแลนซ์สเปรย์ การเพิ่มหัวฉีดพลังงานยังรับประกันการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพในมุมและบนขอบ และด้วยหัวฉีดล้างแบบบูรณาการสิ่งสกปรกที่หลุดออกจะถูกล้างออกจากพื้นผิวที่ทำความสะอาดอย่างง่ายดายซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในเวลาต่อมา พื้นผิวแข็งเช่นหินและคอนกรีตและพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นเช่นไม้สามารถทำความสะอาดได้โดยการปรับระยะห่างระหว่างหัวฉีดและพื้นผิวที่จะทำความสะอาด ด้วยเอฟเฟ็กต์ hovercraft ทำให้ T-Racer ง่ายต่อการควบคุมเป็นพิเศษ มีการเลือกฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพียงแค่ใช้สวิทช์เท้า แม้กระทั่งพื้นผิวแนวตั้งเช่นประตูโรงรถสามารถทำความสะอาดได้ในพริบตาด้วยมือจับที่ใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับช่วงแรงดันเครื่องซักผ้า K 4 ถึง K 7
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดเจ็ทหมุนได้สองอันประสิทธิภาพพื้นที่ดีเยี่ยม - เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
ป้องกันน้ำกระเซ็นการทำความสะอาดที่ปราศจากน้ำกระเซ็น
มีหัวจ่ายไฟเพิ่มเติมในตัวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดมุมและขอบ ง่ายต่อการสลับระหว่างฟังก์ชั่นของแต่ละบุคคลโดยใช้สวิทช์เท้า
หัวฉีดล้างในตัว
- สามารถคลายสิ่งสกปรกที่หลุดออกได้ทันทีบันทึกงานพิเศษหลังจากทำความสะอาด
ปรับความสูงได้
- การปรับระยะหัวฉีดทำให้สามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่แตกต่างหลากหลาย
- การทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางและไม่ไวเช่นไม้และหิน
ด้ามจับ
- ทำความสะอาดพื้นผิวแนวตั้งได้ง่าย
ผลการส่งเสริม
- น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวอยู่เหนือพื้นและรับประกันการทำความสะอาดได้ง่าย
รองชนะเลิศอันดับเลื่อน
- น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวจะเลื่อนบนพื้นผิวในระหว่างการล้าง
ปุ่มเหยียบ
- การสลับระหว่างฟังก์ชั่นนั้นไม่ยุ่งยากและถูกหลักสรีรศาสตร์
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.897
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|2.922
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|769 x 288 x 996
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- ระเบียง
- ประตูโรงรถ
- (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- ทางเดิน