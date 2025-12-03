อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องฉีดน้ำ T5
การทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและไร้ฝุ่นบนพื้นที่กว้าง: เครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 5 T-Racer ตำแหน่งหัวฉีดที่ปรับได้หมายถึงสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวในการทำความสะอาดพื้นผิวที่แข็งและละเอียดอ่อนได้เหมือนกัน
แขนหมุนคู่เจ็ทของเครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T 5 T-Racer สามารถกำจัดสิ่งสกปรกบนพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อการทำความสะอาดนอกพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริงมาก: สามารถปรับทำความสะอาดพื้นผิวได้เพื่อให้หัวฉีดอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากพื้นผิวขึ้นอยู่กับวัสดุ ซึ่งหมายความว่าพื้นผิวแข็งเช่นหินและคอนกรีตสามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับพื้นผิวที่บอบบางเช่นไม้ เป็นผลให้ T 5 T-Racer ทำความสะอาดในเวลาประมาณครึ่งเวลาที่ต้องการโดยแลนซ์สเปรย์ ยิ่งไปกว่านั้นฮูดช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมจากสเปรย์น้ำได้อย่างน่าเชื่อถือและ "เอฟเฟ็กต์เรือที่แล่นได้อย่างรวดเร็ว" ทำให้การหลบหลีกทำได้ง่ายกว่าที่เคยเป็นมา แม้แต่พื้นผิวแนวตั้งเช่นประตูโรงรถก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมือจับที่ถูกหลักสรีรศาสตร์ เหมาะสำหรับช่วงแรงดันเครื่องซักผ้า K 2 ถึง K 7
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดเจ็ทหมุนได้สองอันประสิทธิภาพพื้นที่ดีเยี่ยม - เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
ป้องกันน้ำกระเซ็นการทำความสะอาดที่ปราศจากน้ำกระเซ็น
ปรับความสูงได้การปรับระยะหัวฉีดทำให้สามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่แตกต่างหลากหลาย การทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางและไม่ไวเช่นไม้และหิน
ด้ามจับ
- ทำความสะอาดพื้นผิวแนวตั้งได้ง่าย
ผลการส่งเสริม
- น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวอยู่เหนือพื้นและรับประกันการทำความสะอาดได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.406
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|2.386
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|708 x 280 x 995
รูปแบบการใช้งาน
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- ระเบียง
- ประตูโรงรถ
- (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- ทางเดิน