หัวฉีด Vario Power Jet สั้น 360° VP 145 S

VP 145 S: Vario Power Jet Short 360 °พร้อมระบบควบคุมแรงดันแปรผันและข้อต่อปรับ 360 องศาเหมาะสำหรับพื้นที่ทำความสะอาดที่เข้าถึงยาก

คุณสมบัติและจุดเด่น
การปรับอย่างต่อเนื่อง
  • ความดันสามารถปรับให้เข้ากับงานการทำความสะอาด
ประหยัดเวลา
  • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแลนซ์สเปรย์
ข้อต่อที่ยืดหยุ่น
  • ข้อต่อปรับได้ 360 °
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.183
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.226
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 166 x 42 x 62
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
  • ทำความสะอาดซุ้มล้อรถ
  • อ่างดอกไม้
  • ถังขยะ