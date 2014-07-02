หัวฉีด Vario Power Jet สั้น 360° VP 145 S
VP 145 S: Vario Power Jet Short 360 °พร้อมระบบควบคุมแรงดันแปรผันและข้อต่อปรับ 360 องศาเหมาะสำหรับพื้นที่ทำความสะอาดที่เข้าถึงยาก
VP 145 S: Vario Power Jet Short ที่มีน้ำหนักเบา 360 °พร้อมระบบควบคุมแรงดันแปรผันและข้อต่อที่ยืดหยุ่นและปรับได้ 360 °เหมาะสำหรับพื้นที่ทำความสะอาดที่เข้าถึงยาก
คุณสมบัติและจุดเด่น
การปรับอย่างต่อเนื่อง
- ความดันสามารถปรับให้เข้ากับงานการทำความสะอาด
ประหยัดเวลา
- ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแลนซ์สเปรย์
ข้อต่อที่ยืดหยุ่น
- ข้อต่อปรับได้ 360 °
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.183
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.226
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|166 x 42 x 62
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
- ทำความสะอาดซุ้มล้อรถ
- อ่างดอกไม้
- ถังขยะ