หัวแปรงล้างรถสำรอง WB 130

คุณสมบัติและจุดเด่น
ตัวยึดไมโครไฟเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่พร้อมตัวยึดตะขอและห่วง
  • ซักด้วยเครื่องได้สูงสุด 60 ° C
  • พร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ทำความสะอาดอ่อนโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางเช่นสี
อุปกรณ์เสริม
  • อเนกประสงค์มากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ 75%, ใยสังเคราะห์ 25%
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.076
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.106
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 119 x 119 x 52
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์