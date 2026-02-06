หัวแปรงล้างรถสำรอง WB 130
คุณสมบัติและจุดเด่น
ตัวยึดไมโครไฟเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่พร้อมตัวยึดตะขอและห่วง
- ซักด้วยเครื่องได้สูงสุด 60 ° C
- พร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ทำความสะอาดอ่อนโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางเช่นสี
อุปกรณ์เสริม
- อเนกประสงค์มากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์
|โพลีเอสเตอร์ 75%, ใยสังเคราะห์ 25%
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.076
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.106
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|119 x 119 x 52
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์