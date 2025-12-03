WB 130 rotating wash brush
แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130 พร้อมอุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวเรียบ เช่น ผนังบ้าน กระจก หรือพื้นผิวพลาสติก เปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย
แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวต่างๆ เช่น ผนังบ้าน กระจก หรือพื้นผิวพลาสติก การหมุนอันทรงพลังช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง แปรงขัดล้างมีคันโยกสำหรับเปลี่ยนหัวฉีดที่รวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และมาพร้อมกับฝาครอบแบบโปร่งใสเพื่อประสบการณ์การทำความสะอาดที่น่าประทับใจ สามารถใช้ควบคู่กับน้ำยาทำความสะอาดที่ต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้ เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์รุ่น K 2 - K 7 แปรงขัดล้าง WB 130 มีอุปกรณ์เสริมเป็นแปรงสำหรับงานขัดล้างที่ต่างออกไป เช่น สำหรับขัดล้างรถยนต์และจักรยาน สำหรับขัดล้างเฟอร์เจอร์นอกบ้าน
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงหมุน
- การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
- ทำความสะอาดได้สะดวกและสบายยิ้งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงไฟล์แนบผ่านก้านปลดล็อค
- เปลี่ยนไฟล์แนบได้เร็วและง่ายขึ้นโดยไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก
- ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
- เลือกหัวแปรงที่เหมาะกับการทำความสะอาดได้
ใช้กับน้ำยาทำความสะอาดที่ต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอกโปร่งใส
- ประสบการณ์การทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่มองเห็นได้
ขนแปรงอเนกประวงค์
- ป้องกันน้ำกระเด็น
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
- ใช้งานกับสายยางรดน้ำทั่วไปได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.39
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.497
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|305 x 156 x 137
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- เรือนกระจก
- ประตูโรงรถ
- องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว
- หุ้มระเบียง
- windowsills