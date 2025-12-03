WB 130 rotating wash brush

แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130 พร้อมอุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวเรียบ เช่น ผนังบ้าน กระจก หรือพื้นผิวพลาสติก เปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย

แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวต่างๆ เช่น ผนังบ้าน กระจก หรือพื้นผิวพลาสติก การหมุนอันทรงพลังช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง แปรงขัดล้างมีคันโยกสำหรับเปลี่ยนหัวฉีดที่รวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และมาพร้อมกับฝาครอบแบบโปร่งใสเพื่อประสบการณ์การทำความสะอาดที่น่าประทับใจ สามารถใช้ควบคู่กับน้ำยาทำความสะอาดที่ต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้ เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์รุ่น K 2 - K 7 แปรงขัดล้าง WB 130 มีอุปกรณ์เสริมเป็นแปรงสำหรับงานขัดล้างที่ต่างออกไป เช่น สำหรับขัดล้างรถยนต์และจักรยาน สำหรับขัดล้างเฟอร์เจอร์นอกบ้าน

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงหมุน
  • การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
  • ทำความสะอาดได้สะดวกและสบายยิ้งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงไฟล์แนบผ่านก้านปลดล็อค
  • เปลี่ยนไฟล์แนบได้เร็วและง่ายขึ้นโดยไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก
  • ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
  • เลือกหัวแปรงที่เหมาะกับการทำความสะอาดได้
ใช้กับน้ำยาทำความสะอาดที่ต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้
  • คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอกโปร่งใส
  • ประสบการณ์การทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่มองเห็นได้
ขนแปรงอเนกประวงค์
  • ป้องกันน้ำกระเด็น
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
  • ใช้งานกับสายยางรดน้ำทั่วไปได้
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.39
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.497
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 305 x 156 x 137

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • เรือนกระจก
  • ประตูโรงรถ
  • องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว
  • หุ้มระเบียง
  • windowsills
อุปกรณ์เสริม