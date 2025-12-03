Rotating wash brush

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงหมุน
  • การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
สามารถเปลี่ยนสิ่งที่แนบมาได้
  • เปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย ไม่ต้องสัมผัส
ใช้กับน้ำยาทำความสะอาดที่ต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้
  • คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ขนแปรงอเนกประวงค์
  • ป้องกันน้ำกระเด็น
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
  • ใช้งานกับสายยางรดน้ำทั่วไปได้
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.387
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.4
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 305 x 156 x 137
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • เรือนกระจก
  • ประตูโรงรถ
  • องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว
  • หุ้มระเบียง
  • windowsills
อุปกรณ์เสริม