Rotating wash brush
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงหมุน
- การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
สามารถเปลี่ยนสิ่งที่แนบมาได้
- เปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย ไม่ต้องสัมผัส
ใช้กับน้ำยาทำความสะอาดที่ต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ขนแปรงอเนกประวงค์
- ป้องกันน้ำกระเด็น
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
- ใช้งานกับสายยางรดน้ำทั่วไปได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.387
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.4
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|305 x 156 x 137
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- เรือนกระจก
- ประตูโรงรถ
- องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว
- หุ้มระเบียง
- windowsills