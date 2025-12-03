WB 130 rotating wash brush car & bike
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงหมุน
- การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงไฟล์แนบผ่านก้านปลดล็อค
- เปลี่ยนไฟล์แนบได้เร็วและง่ายขึ้นโดยไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก
- ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
- เลือกหัวแปรงที่เหมาะกับการทำความสะอาดได้
ถอดออกได้และล้างทำความสะอาดได้
- ซักด้วยเครื่องได้สูงสุด 60 ° C
- พร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ทำความสะอาดอ่อนโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางเช่นสี
ใช้กับน้ำยาทำความสะอาดที่ต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอกโปร่งใส
- ประสบการณ์การทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่มองเห็นได้
ขนแปรงอเนกประวงค์
- ป้องกันน้ำกระเด็น
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
- ใช้งานกับสายยางรดน้ำทั่วไปได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์
|โพลีเอสเตอร์ 75%, ใยสังเคราะห์ 25%
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.381
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.485
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|305 x 156 x 137
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์