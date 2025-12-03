WB 130 rotating wash brush car & bike

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงหมุน
  • การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงไฟล์แนบผ่านก้านปลดล็อค
  • เปลี่ยนไฟล์แนบได้เร็วและง่ายขึ้นโดยไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก
  • ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
  • เลือกหัวแปรงที่เหมาะกับการทำความสะอาดได้
ถอดออกได้และล้างทำความสะอาดได้
  • ซักด้วยเครื่องได้สูงสุด 60 ° C
  • พร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ทำความสะอาดอ่อนโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางเช่นสี
ใช้กับน้ำยาทำความสะอาดที่ต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้
  • คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอกโปร่งใส
  • ประสบการณ์การทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่มองเห็นได้
ขนแปรงอเนกประวงค์
  • ป้องกันน้ำกระเด็น
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
  • ใช้งานกับสายยางรดน้ำทั่วไปได้
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ 75%, ใยสังเคราะห์ 25%
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.381
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.485
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 305 x 156 x 137
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
อุปกรณ์เสริม