ผลิตภัณฑ์ ลดคราบตะกรัน RM 511, 17กรัม

ผลิตภัณฑ์ ลดคราบตะกรัน RM 511 ขจัดคราบตะกรันจากไอน้ำและบนอุปกรณ์หม้อต้มทั่วไป เช่น กาต้มน้ำ เครื่องชงกาแฟ และเตารีดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเพื่อลดค่าไฟ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กรัม) 6 x 17
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน) 15
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.136
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 205 x 125 x 20
ผลิตภัณฑ์
  • Made in Germany
ผลิตภัณฑ์ ลดคราบตะกรัน RM 511, 17กรัม
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่ง EC
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่งของ EC
  • H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่ งรุนแรง
  • H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
  • P101 ถ้าต้องการค าแนะน าทางการแพทย์ ให้น าภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์หรือฉลาก
  • P102 เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
  • P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝ่ ุนละออง/ไอระเหย/ละอองเหลว/ก๊าซ/ฟูม/ ลอย
  • P304 + P340 หากหายใจเข้าไป :เคลื่อนยา้ ยผปู้ ่ วยไปสู่ อากาศ บริสุทธ์ิ และให้ นอนพกั ในท่าทางที่สบายเพื่อการหายใจ
  • P305 + P351 + P338 หากเข้าดวงตา ,ล้างด้วยน ้าเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทค เลนส์ออก ถ้าถอดออกมาและท าได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป
  • P405 เก็บปิ ดล็อคไว้
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ช่วยสลายคราบตะกรันในเครื่องทําความสะอาดไอน้ำ
  • ช่วยสลายคราบตะกรันในเครื่องทำกาแฟ กาต้มน้ำ เตารีด เป็นต้น