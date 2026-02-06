ผลิตภัณฑ์ ลดคราบตะกรัน RM 511, 17กรัม
ผลิตภัณฑ์ ลดคราบตะกรัน RM 511 ขจัดคราบตะกรันจากไอน้ำและบนอุปกรณ์หม้อต้มทั่วไป เช่น กาต้มน้ำ เครื่องชงกาแฟ และเตารีดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเพื่อลดค่าไฟ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กรัม)
|6 x 17
|หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
|15
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.136
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|205 x 125 x 20
ผลิตภัณฑ์
- Made in Germany
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่ง EC
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่งของ EC
- H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่ งรุนแรง
- H335 อาจระคายเคืองต่อทางการหายใจ
- P101 ถ้าต้องการค าแนะน าทางการแพทย์ ให้น าภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์หรือฉลาก
- P102 เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝ่ ุนละออง/ไอระเหย/ละอองเหลว/ก๊าซ/ฟูม/ ลอย
- P304 + P340 หากหายใจเข้าไป :เคลื่อนยา้ ยผปู้ ่ วยไปสู่ อากาศ บริสุทธ์ิ และให้ นอนพกั ในท่าทางที่สบายเพื่อการหายใจ
- P305 + P351 + P338 หากเข้าดวงตา ,ล้างด้วยน ้าเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทค เลนส์ออก ถ้าถอดออกมาและท าได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป
- P405 เก็บปิ ดล็อคไว้
รูปแบบการใช้งาน
- ช่วยสลายคราบตะกรันในเครื่องทําความสะอาดไอน้ำ
- ช่วยสลายคราบตะกรันในเครื่องทำกาแฟ กาต้มน้ำ เตารีด เป็นต้น