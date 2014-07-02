Средство для очистки древисины 3-в-1 RM 612, 1л
Эффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой "3 в 1", включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|Вес (кг)
|1,009
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,157
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Совместимая техника
Области применения
- Деревянные поверхности
- Деревянные дома